Tutto su Can Yaman, Ferit di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: l’attore conquista il cuore delle italiane

Su Canale 5 è partita la nuova soap dell’estate Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La nuova serie turca sbarcata su Mediaset sta conquistando sempre più il pubblico della rete in questa calda estate con una trama interessante e dei personaggi riusciti. A partire da Nazli, interpretata da Ozge Gurel che aveva già conquistato i telespettatori di Canale 5 la scorsa estate con Cherry Season, fino ad arrivare al tenebroso Ferit, interpretato da Can Yaman. Ed è proprio di lui che andremo a parlare. Pronti a scoprire tutte le curiosità sull’attore turco? La soap incassa ottimi ascolti, con una media più alta di 2 milioni di spettatori, sarà anche merito del bellissimo attore che veste i panni di Ferit? Sembrerebbe proprio di si visto che il pubblico femminile è pazzo di lui.

Can Yaman: biografia, vita privata, profili social e curiosità sull’attore che interpreta Ferit in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

Can Yaman, il Ferit di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989. Laureato in giurisprudenza, ha lavorato anche come avvocato ed è attualmente in possesso di uno studio legale insieme a due altri colleghi. Ma tutti noi conosciamo Can Yaman in veste di attore. Oltre a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ha partecipato ad altre quattro serie turche. A proposito di vita privata, invece, non c’è molto da dire. Il bel Can Yaman è infatti un uomo molto riservato per quanto riguarda il suo privato e non è ancora chiaro se abbia, al suo fianco, una fidanzata altrettanto bella quanto lui.

Di seguito, invece, vi lasciamo un post direttamente dal suo profilo Instagram, dove l’attore è solito pubblicare degli scatti molto apprezzati dalle sue fan in cui appare anche molto differente dal Ferit che siamo abituati a vedere in tv:

Can Yaman parla di sé e del suo personaggio in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: “Io e Ferit? Totalmente diversi”

Can Yaman ha rilasciato una intervista per Telepiù dove ha svelato quanto è diverso da Ferit di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e in che cosa sono differenti. “Io sono più rilassato e adoro la tranquillità. Siamo diversi anche nel modo di vestire: Ferit preferisce indossare abiti classici, mentre io vesto casual” afferma l’amatissimo attore turco lasciando facilmente intuire quanto lui e il personaggio che interpreta siano totalmente diversi. Ed effettivamente basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per rendersi conto quanto Can Yaman sia diverso dal personaggio che stiamo vedendo su Canale 5. Diverso si, ma non meno affascinante e tenebroso. Con barba e capelli lunghi piace ancora di più a tutte le donne che sono pazze di lui!