Matteo Salvini al mare con i figli, un fine settimana a Milano Marittima (Foto)

La rivista Oggi pubblica le foto di Matteo Salvini al mare con i suoi figli, Mirta e Federico (foto). Un papà come tanti in spiaggia, il vice premier toglie giacca e cravatta, che in realtà indossa già raramente preferendo un abbigliamento più comodo, e indossa infradito e costume. E’ a Milano Marittima Salvini, è li che ha scelto di trascorrere un fine settimana in spiaggia con i suoi figli. Un regalo per lui e per i suoi bambini tra sole e spiaggia, un tuffo in piscina, un papà attento e un personaggio noto che non nega selfie mentre beve al bar un drink con gli amici. Il tutto senza maglietta, sono scatti che Salvini non teme e in effetti sembra che questa estate sia un po’ più in forma del solito. Non si stacca mai dal cellulare ma ha un occhio sempre puntato verso i figli. Mano alla piccola e dolce Mirta, attenzione a non farli restare troppo in acqua e telo subito pronto. Non c’è con lui la fidanzata, assente Francesca Verdini, ma in realtà Salvini tiene sempre distinte la sua famiglia dalle compagne. Si comporta come un papà molto attento con i suoi piccoli.

MATTEO SALVINI AL MARE COME TUTTI I PAPA’

E’ un papà come tanti Salvini, i figli apprezzano e anche se ovviamente non può dedicargli tutto il tempo che vorrebbe trova per loro sempre lo spazio necessario, anche se il lavoro sembra non dargli mai tregua e così non mette mai da parte il cellulare. Anche Elisa Isoardi ha confidato che in parte la loro storia d’amore è finita perché lui non aveva molto tempo da dedicarle, era difficile stare insieme.

Le foto di Salvini in costume da bagno, senza maglietta anche quando è al bar e in posa con chi gli chiede un selfie. Beve un drink, lascia la spiaggia, passa in piscina e si diverte con Mirta e Federico.