Elisa Isoardi confida che Matteo Salvini ci ha riprovato con lei e aggiunge le sue lacrime (Foto)

E’ in un’intervista rilasciata a Il Venerdì di Repubblica che Elisa Isoardi racconta quanto ha sofferto per l’addio a Matteo Salvini e cosa è successo dopo (foto). E’ un’intervista piena di dettagli che la conduttrice de La prova del cuoco non aveva mai confidato. La Isoardi infatti ha parlato anche delle prossime elezioni, se voterà ancora Salvini, se lui ci ha riprovato dopo che si sono lasciati e come si chiamavano nell’intimità. Ormai la storia tra i due è finita da tempo, chiusa per sempre; è stata Elisa Isoardi a lasciarlo e senza peli sulla lingua adesso fa anche qualche commento su Salvini Ministro. Hanno riempito per lungo tempo le pagine di gossip con la loro storia d’amore, indimenticabile poi la prima volta che si sono lasciati, le foto della conduttrice con un altro e infine il ritorno. Non c’è dubbio che adesso sia finita davvero anche perché dopo la rottura Matteo Salvini ci ha riprovato di nuovo ma senza andare fino in fondo, così sono rimasti ex.

ELISA ISOARDI CONFIDA LE LACRIME VERSATE QUANDO E’ FINITA CON MATTEO SALVINI E CHE LUI CI HA RIPROVATO

Sì, Elisa Isoardi conferma di essere stata lei a lasciare il Ministro Salvini; la ricordiamo tutti la famosa foto sul letto. Nell’intervista confida cosa ha risposto lui: “Che era giusto così”. Per lei non è stato semplice e infatti ha sofferto molto: “Ho pianto tantissimo, ho sofferto tantissimo. Ma non per lui. Era la prima storia importante della mia vita. Le colpe erano al 50 per cento. E’ normale che si soffra e a volte si pianga”.

Isoardi

C’è stato poi un seguito ed è sempre la bella conduttrice a rivelare che Matteo ha cercato di riconquistarla: “Si, ci ha riprovato. Ma non fino in fondo. E nemmeno io”. E’ evidente che ormai era finita davvero e per sempre. Conclude poi con una confidenza intima, i loro nomi nel privato: “Lui mi chiamava Iso, io lo chiamavo Sal”.