Il dolce messaggio di Lorella Boccia per il suo papà che non c’è più

Lorella Boccia si gode i primi giorni da donna sposata, al fianco del suo adorato Niccolò Presta. Il giorno del matrimonio è stato sicuramente perfetto, anche perchè la ballerina di Amici ha coronato il suo grande sogno d’amore. Poteva essere tutto ancor più speciale se al fianco di Lorella ci fosse stato il suo papà che però purtroppo è venuto a mancare qualche tempo fa e non ha fatto in tempo ad ammirare la sua bellissima figlia felice e meravigliosa il giorno delle nozze. Oggi è il compleanno del papà di Lorella Boccia, il primo senza di lui. E la ballerina ha voluto dedicargli un dolcissimo messaggio sui social.

E’ un compleanno diversa dal solito, il primo senza un bacio sulla guancia al suo papà ma sicuramente lui la proteggerà ovunque si trovi.

Oggi è il tuo compleanno Papà.

Spesso ti portavo una parmigiana perché sapevo quanto ti piacesse e per vantarmi dicevo che l’avevo fatta con le mie mani.

Invece era tutto merito di mamma, so che lo sapevi e per non mettermi in imbarazzo non mi chiedevi quali ingredienti avessi usato.

Ti penso intensamente ma voglio che questo sia un giorno di festa.

Urlerò “tanti auguri” così forte da fartelo sentire fin lassù.

Buon compleanno Papà.

La tua figlia femmina piccolina 😇 😜

Lorella Boccia ha commosso tutti con queste parole dolcissime per il suo papà. Poche settimane prima del matrimonio la ballerina aveva annunciato a tutti che purtroppo il suo papà non sarebbe stato con lei sulla navata della chiesa per portarla all’altare. Ma di certo l’avrà osservata, da un posto lontano, per ammirarla in tutto il suo splendore, per ammirare gli occhi di una donna innamorata che avrebbe voluto averlo al suo fianco ma che si è fatta forza ed è andata fino in fondo.

