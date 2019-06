Bianca Guaccero in bikini e senza trucco, è la sua vacanza serena anche se le manca la sua Alice (Foto)

Meritato riposo per Bianca Guaccero che dopo la splendida stagione televisiva al comando di Detto Fatto si è goduta qualche giorno di vacanza a Formentera con le sue amiche del cuore (foto). Con l’attrice non c’era la sua piccola Alice, ha sentito la sua mancanza ma sa bene che è un momento che ha fatto bene ad entrambe. Bianca Guaccero ha lasciato sua figlia con il suo adorato papà ed è volata a Formentera, abbiamo già visto alcune sue foto della vacanza e la rivista Oggi pubblica il resto tra intervista e scatti in bikini. E’ bellissima la Guaccero, in gran forma, felice, senza la necessità di aggiungere trucco sul suo volto. In bikini nero mostra la sua tonicità e non può che meritare tantissimi like. Formentera anche questa estate 2019 si conferma una meta molto ambita dai vip. Bianca si è gustata tutto, dal sole agli aperitivi, i sonnellini, la lettura di un buon libro, le risate con le amiche, la spensieratezza di cui aveva bisogno. E’ la sua prima vera vacanza dopo tre anni e le è piaciuta tantissimo, era tranquilla perché sua figlia era di certo felice di passare tre giorni interi con il suo papà, Dario Acocella.

BIANCA GUACCERO A FORMENTERA CON LE AMICHE, BELLISSIMA E SERENA

Il matrimonio tra Bianca Guaccero e Dario Acocella è finito da tempo e non senza dolore. La conduttrice di Rai 2 ha più volte confidato che il divorzio è stato per lei il periodo più buio della sua vita. Non credeva che sarebbe stato così difficile ma alla fine grazie al lavoro e a sua figlia è riuscita a superare tutto. La vacanza a Formentera è molto di più del semplice relax che cercano tutti.

“E’ la prima vera vacanza che faccio negli ultimi tre anni. Ho trascorso tre giorni meravigliosi a Formentera con le mie amiche del cuore, potrei dire le mie sorelle, Loretta e Barbara. Ce la siamo goduta: spiaggia, aperitivi, sonnellini e bagni, libri, una vera goduria”. Ed è anche la prima volta che ha lasciato a casa sua figlia Alice.

“In alcuni momenti ho sentito tantissimo la sua mancanza, ma mi sono resa conto che riprendere fiato mi fa bene e forse fa bene anche a lei stare senza di me. E’ un momento tutto suo col papà e se lo sarà goduto” ha poi aggiunto: “Ho ritrovato la mia serenità grazie a mia figlia e al lavoro. Non c’è nessuno nella mia vita ma va bene così per il momento, sono davvero serena”.