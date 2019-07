Elisabetta Canalis ritocca il lato b che diventa enorme e sui social c’è solo da ridere (Foto)

Se Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane più amate c’è ben più di un motivo e uno è il suo lato b appena apparso ritoccato ed enorme sul suo profilo social (foto). No, la Canalis non si è rifatta il fondoschiena, anche se ormai il lato b bene in evidenza sembra essere un punto di forza per molte showgirl. Ed è proprio per questo che Ely in vacanza ha sfoderato tutta la sua ironia e in bikini si è aggrappata al muro e con uno sguardo languido ha detto tutto. Non è solo bellissima l’ex velina di Striscia la notizia ma possiede anche una grande ironia e basta dare un’occhiata al suo lato b ritoccato. Nessun intervento chirurgico, niente protesi sui glutei o altro, Elisabetta Canalis prende un po’ in giro tutti, le colleghe che magari seguono la moda del lato b gonfiato, dei ritocchi su Instagram, e chi guarda le immagini

ELISABETTA CANALIS MODIFICA IL LATO B MA SOLO SU INSTAGRAM

Impossibile non attirare l’attenzione, la posa è sexy, lo sguardo è quello giusto e il bikini non trattiene le forme. Il lato B è gonfiato a dismisura con il fotoritocco e lei commenta: “E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia”.

ELISABETTA CANALIS TROPPO MAGRA? I FAN PREOCCUPATI

Superfluon spiegare, con lei c’è solo da ridere ma ci sono davvero le vip che modificano così tanto e sempre le loro foto. I filtri le usano tutte, nessuna sarebbe felice di condividere una foto bruttina. L’ironia vince ancora una volta, la Canalis batte tutte ma chissà con chi ce l’ha, se con tutte o con qualcuna in particolare? Non è la prima foto con cui prende in giro chi ostenta, finge, ritocca e non sa incassare sui social. Date un’occhiata al suo profilo Instagram, poche sono belle e vere come lei.

Elisabetta Canalis ritocca il lato b che diventa enorme e sui social c’è solo da ridere (Foto) ultima modifica: da