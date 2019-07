Incidente e lividi per Lorella Cuccarini ma nonostante tutto lei continua a sorridere (Foto)

Non è certo una caduta che ferma Lorella Cuccarini o le ruba il sorriso ma l’incidente capitato alla ballerina e conduttrice poteva costarle caro (foto). Lividi sul viso, un occhio che presto tornerà bello come prima, ma cosa è successo alla Cuccarini? E’ lei ad aver pubblicato la foto con il volto tumefatto sul suo profilo Instagram, non per esibizionismo ma per denunciare l’ennesima buca a Roma. La Capitale diventa pericolosa anche per una passeggiata, ma non è l’unica città a dover fare i conti con questi problemi. Questa volta l’incidente è capitato a Lorella Cuccarini che si aggiunge agli altri vip che nel tempo hanno mostrato sempre sui social cosa può accadere anche svolgendo le semplici azioni quotidiane. Lorella ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram la foto con un occhio completamente livido ma il sorriso di sempre sottolinea che non è accaduto niente di grave. Forse una distrazione, forse solo colpa della buca, stava camminando per strada quando si è ritrovata a terra, col viso.

BRUTTA CADUTA PER LORELLA CUCCARINI, PER FORTUNA SOLO LIVIDI

La showgirl ha così mostrato il danno del dopo incidente scrivendo: “Camminare sul marciapiede e schiantarsi al suolo per colpa di una buca”. Per la showgirl non c’è dubbio che sia colpa della buca ma ha voluto rassicurare i fan che sta bene e che non è accaduto niente di grave.

Nell’attesa che i lividi spariscano del tutto di certo un ottimo make up potrà coprire tutto, intanto sorride, forse anche per la gioia di poter tornare in tv al timone di un suo programma. Sarà infatti in onda con La Vita in Diretta, prenderà a settembre il posto della splendida Francesca Fialdini, ma sapete chi ci sarà in coppia con lei? Cliccate qui per scoprire la prossima nuova coppia de La vita in diretta a cui facciamo gli auguri.

