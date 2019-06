La Rai sceglie i due nuovi conduttori de La vita in diretta: ecco chi sono

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai arriva la quasi conferma dei due volti che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 per la prossima stagione televisiva nel pomeriggio. Parliamo della nuova coppia che avrà il timone de La vita in diretta. Da settembre dovremmo vedere sul piccolo schermo la coppia inedita formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Un giornalista, che si occuperò sicuramente della parte più tecnica e della cronaca, e una conduttrice show girl che potrà accompagnare Matano nella parte più leggera, in quella dedicata allo spettacolo, all’intrattenimento ma non solo. La Cuccarini ha dimostrato di avere una grande empatia con il pubblico e di certo, non troverà difficoltà anche nelle interviste, quelle faccia a faccia o cuore a cuore, che tanto piacciono ai telespettatori.

Da mamma Rai non è arrivata nessuna conferma in merito ai due nomi che circolano ormai in rete da giorni ma a quanto pare, saranno proprio Matano ( che ha già condotto altri programmi per la Rai ed è stato molto amato nel suo ruolo di custode del tesoretto anche a Ballando con le stelle) e la Cuccarini che torna dopo le sue Domenica In di grande successo.

LA VITA IN DIRETTA 2019/2020: ARRIVANO LORELLA CUCCARINI E ALBERTO MATANO

Ed è proprio dal 2013 che Lorella Cuccarini non ha un programma tutto suo da gestire e con La vita in diretta potrebbe riconquistare il pubblico e un posto di quelli che contano sul piccolo schermo.

Che per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non ci sarebbe stato il bis lo si era capito da tempo: gli ascolti non sono mai decollati ( Pomeriggio Cinque ha battuto praticamente quotidianamente la concorrenza); i due non sono mai andati d’accordo tra di loro anche se a lungo si sono sforzati a credere che fosse tutto rose e fiori. Il programma si è snaturato rispetto a quello che era il ritmo dato in passato da Marco Liorni e la stessa Fialdini, ad esempio, o Liorni e la Parodi.

La De Santis quindi spariglia le carte con la speranza di fare il miracolo come successo con la Domenica IN di Mara Venier in questa edizione. Tutto può essere! Vedremo che cosa succederà…