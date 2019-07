Katia Fanelli e il palo fotonico preso a Temptation Island 2019

Katia Fanelli è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island 2019. Sicuramente innocua visto che i tentatori non se la filano di striscio nonostante lei pensi di avere una grande affinità con Giovanni! Ma va bene anche così: Katia regala grandi emozioni al pubblico che segue il programma di Canale 5 con la sua allegria. E se anche lei avrebbe voluto essere cavalcata da Giovanni, nonostante i due anni di fidanzamento con Vittorio, il tentatore non sembra minimamente interessato alla cosa. E a differenza di quanto fanno anche gli altri ragazzi. Giovanni non finge neppure di provare una qualche attrazione per Katia. Lei lo osserva con e senza gli occhiali, gli fa complimenti, sogna di fare di tutto con lui e invece Giovanni resiste al grande fascino di colei che per il pubblico del programma di Canale 5 è la Valeria Marini dei poveri. Nel frattempo nell’altro villaggio, Vittorio sta già pensando a come cambiare la serratura di casa deluso dalla consapevolezza di aver buttato quasi tre anni della sua vita.

E invece se solo sapesse che Katia si è presa un palo realmente fotonico, come direbbe lei.

IL PALO FOTONICO PRESO DA KATIA: IL TENTATORE LE DA’ UN DUE DI PICCHE

Giovanni infatti, non ha neppure provato a fingere. Dopo la prima esterna, durante la quale in qualche modo si era sbilanciato, come del resto il suo ruolo da tentatore prevede, Giovanni ha voluto mettere in chiaro che fuori dal programma ( ma anche dentro) tra lui e Katia potrebbe esserci solo una bella amicizia. Katia non riesce a credere che tutto questo sia possibile ma probabilmente dovrà rassegnarsi a questa cruda realtà.

Quale sarà il finale di questa storia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Temptation Island, al momento siamo solo all’inizio di questo viaggio!