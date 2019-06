Temptation Island: Katia Fanelli prima e dopo i ritocchini (FOTO)

La nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata su Canale 5 e Katia Fanelli è già una delle protagoniste indiscusse del reality Mediaset. La donna si è presentata al programma condotto da Filippo Bisciglia insieme al suo fidanzato Vittorio. Lui vorrebbe convivere, lei vorrebbe godersi di più la sua libertà. Inutile dire che Katia è stato il personaggio che più ha incuriosito i telespettatori di Temptation Island. La sua energia vulcanica e il suo nuovo termine ‘fotonica’ hanno già conquistato il popolo dei social network ma non sono mancati i commenti sul suo aspetto fisico in quanto la ragazza si sarebbe sottoposta a più interventi estetici.

Katia di Temptation Island paragonata a Paris Hilton per i ritocchini: web scatenato

Inutile negare che Katia Fanelli non si sia sottoposta a dei ritocchini estetici. Il web su di lei si è davvero scatenato. La fidanzata di Vittorio ha fatto molto ridere l’affezionato pubblico di Temptation Island fin da subito, quando ha voluto avvicinarsi ai ragazzi single per vedere meglio e scegliere meglio il suo preferito. Eppure la fidanzata del programma condotto da Filippo Bisciglia ha attirato anche tanti commenti sul suo aspetto fisico. Il popolo del web si è scatenato e Katia Fanelli è stata addirittura messa a confronto con Paris Hilton con cui ci sarebbe una certa somiglianza. Ma com’era Katia prima di sottoporsi agli interventi di chirurgia estetica?

Temptation Island: ecco com’era Katia, la fidanzata di Vittorio, prima dei ritocchini

Abbiamo deciso di scavare nel profilo Instagram di Katia Fanelli e abbiamo trovato delle foto in cui la fidanzata di Vittorio appare in maniera piuttosto diversa da come si è presentata a Temptation. Gli scatti risalgono al 2015 e Katia ha una colorazione di capelli più scura, non ha le ciglia finte e ha delle labbra sottili. Davvero una bella ragazza, in realtà. Nel corso degli anni Katia ha deciso di sottoporsi a dei ritocchini e, per quello che abbiamo potuto vedere nella prima puntata di Temptation Island, oggi sembra molto diversa da come era qualche anno fa.

E voi come la preferite? Meglio prima o dopo?