Antonella Clerici magrissima e bellissima mostra i ricordi de La prova del cuoco (Foto)

Un po’ di nostalgia per Antonella Clerici è inevitabile nel rivedere le vecchie immagini de La prova del cuoco e forse dopo la notizia, non ancora ufficiale, della sua assenza nei palinsesti Rai, i ricordi sono ancora più dolci (foto). Un video del 2006, una vita fa, così scrive Antonella aggiungendo “quanti sorrisi”. Sono i suoi ricordi del cuore, fa un salto nel passato e si scopre bellissima, oltre che magrissima. Un vero incanto la conduttrice tredici anni fa in una delle sue edizioni del cooking show, non era ancora mamma ma l’allegria era la stessa. Con due tra i suoi cuochi più amati ha dato il via una delle tantissime puntate del programma che ha creato, fatto crescere e poi lasciato. E’ un lunedì e con Cesare Marretti e Natale Giunta scherza e ride, una battuta dietro l’altra, la spontaneità che ha sempre mostrato, la bellezza che piace agli uomini e alle donne ma lei al timone de La prova del cuoco era amatissima anche dai bambini.

ANTONELLA CLERICI UN TUFFO NEL PASSATO CON LE IMMAGINI DEL 2006 DALLO STUDIO DE LA PROVA DEL CUOCO

E’ stata lei a lasciare il programma di cucina condotto per 18 anni, ha cambiato vita ed è felice di tutte le scelte fatte ma è normalissimo emozionarsi con ricordi così belli, con le immagini registrate 13 anni fa nello studio de La prova del cuoco.

Tantissimi i like per lei che manca molto al suo pubblico ma La prova del cuoco almeno per il momento non tornerà più nelle sue mani, adesso c’è Elisa Isoardi pronta a lavorare. I commenti dei suoi fan arrivano uno dopo l’altro, in tanti non hanno mai perso una puntata e c’è anche chi ricorda quella edizione. Magri sarebbe carino vedere le vecchie repliche in onda su Rai1, quelle in cui c’erano Anna Moroni, Beppe Bigazzi e tutti i cuochi che poi sono rimasti accanto ad Antonella.