Antonella Clerici dice tutto con tre parole e c’è chi parla di ripicca (Foto)

Che Antonella Clerici riesca a mantenere inalterata la sua classe non vuol dire certo che non sia delusa dal come la Rai la stia tenendo fuori dai programmi (foto). Ieri le presentazioni dei palinsesti Rai per la prossima stagione 2019/2020 ed è ormai certezza che lei non ci sia, se non per una serata, quella di apertura di Telethon. Per il resto si parla anche di altro, di progetti per la primavera ma la verità al momento è che è stato cancellato il talent show dei giovanissimi Sanremo Young e che non c’è nessun nuovo programma per Antonella. La Clerici è davvero fuori dai palinsesti Rai, non è stata citata nessuna trasmissione per la storica conduttrice de La prova del cuoco. Tutti i suoi fan sono delusi, la decisione appare assurda e una ammiratrice commenta su Twitter: “Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento”. La risposa non tarda e la conduttrice confessa: “Meglio di no”. Tre parole che dicono tutto pur restando in silenzio. Non c’è serenità in questa scelta obbligata di restare a casa.

ANTONELLA CLERICI AVEVA BEN ALTRI PROGETTI NELLA SUA AZIENDA

LO SFOGO DI ANTONELLA CLERICI SU OGGI

Non credeva che l’avrebbero lasciata fuori, non immaginava che non sarebbe andata in onda la terza edizione di Sanremo Young. Non ha mai sbandierato idee e progetti non ancora approvati ma al suo pubblico che le chiedeva di continuo quando sarebbe tornata in tv aveva anticipato che a settembre ci sarebbero state delle novità, un nuovo programma.

Al momento resta solo la delusione di tutti. Quelle tre parole di risposta fanno immaginare quali possano essere i suoi pensieri mentre una fan azzarda che la scelta della Rai possa essere un po’ una ripicca per Antonella Clerici, per avere abbandonato La prova del cuoco, un programma da sempre di grande successo: “Allora, come ti ho scritto, reagisci e di al pubblico l’enorme schifezza che sta accadendo. A tutti noi pare una grande ripicca al tuo abbandono della prova del cuoco. Come se, una volta che hai preso quella decisione, per loro sei finita li. Nel caso dovevano avvisartene”. E’ evidente al suo pubblico la scelta non piaccia.

Antonella Clerici dice tutto con tre parole e c'è chi parla di ripicca (Foto)