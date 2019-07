Federico Rossi una canzone d’amore per Paola di Benedetto: la riconquisterà?

Proprio ieri mattina ci raccontavano della fine della storia d’amore tra Federico Rossi e Paola di Benedetto. E’ stata l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ad annunciare la fine di questa relazione mentre Fede, non ha commentato subito la notizia. Paola ha parlato nel suo post sui social, di mancanze di rispetto sulle quali lei non può passare sopra, senza però aggiungere molti altri dettagli. Va detto che nelle ultime settimane si era parlato molto di presunti tradimenti che avrebbero visto “protagonista” proprio il cantante. A quanto pare però Fede, ha tutte le intenzioni di dimostrare a Paola di essere ancora innamorato di lei e di essere anche pronto a fare di tutto per rinconquistarla. E lo fa con la musica. Poche ore fa ha postato sui social una canzone che ha sicuramente scritto per Paola e che le dedica. La bella Di Benedetto si lascerà ammaliare dal canto di Federico e dalle parole di questo brano? “Ti verrò a cercare” dice il ritornello della canzone che parla di un ragazzo rimasto solo, probabilmente dopo la fine della sua relazione, che accende il televisore solo per coprire il silenzio rimasto in casa dopo l’addio della sua donna. “Ti verrò a cercare solo per fare l’amore o per litigare” continua ancora il brano.

FEDERICO ROSSI SCRIVE UNA CANZONE PER PAOLA DI BENEDETTO: LEI APPREZZERA’ IL GESTO?

“La mattina mi sveglio e spengo la tv per lasciare i tuoi silenzi mi hai lasciato tu…” continua il brano che Federico ha scelto di dedicare a Paola. Basteranno queste dolci parole per riconquistare una donna ferita e amareggiata? Da poco Paola e Federico avevano festeggiato il loro primo anno insieme fatto di viaggi, scherzi, momenti romantici ma soprattutto tante risate. Un amore puro sembrava, ma forse, qualcuno ha qualcosa da farsi perdonare…Basterà una canzone?

“Sei la migliore scelta che so di sbagliare” ricorda Fede nel suo brano…Lo sbaglio potrà essere perdonato? Per il momento la Di Benedetto ha scelto di non commentare quello che sta succedendo sui social. Nessuna storia nelle ultime ore. Vedremo che cosa succederà!