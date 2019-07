Giulia De Lellis presto in tv: dove la vedremo, che farà?

Giulia De Lellis è prontissima a tornare in televisione! A dare l’annuncio è stata la stessa esperta di tendenze tramite le storie di Instagram. Non sarebbe certo la prima volta in tv per la bellissima Giulia. La De Lellis, ricordiamo, è partita da Uomini e Donne dove ha partecipato come corteggiatrice al trono di Andrea Damante per poi andare al Grande Fratello Vip. Varie le ospitate tv di Giulia, sicuramente è uno dei personaggi più amati sui social network ma pure uno dei più chiacchierati nel mondo della cronaca rosa. In questo momento, ad esempio, è al centro dell’attenzione per la sua relazione con il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ma cerchiamo di capire in quale programma vedremo Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis e il ritorno in televisione: l’ipotesi della conduzione di Temptation Island Vip potrebbe diventare presto realtà?

“Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia. Posso dire: televisione, tra poco…” ha affermato l’esperta di tendenze che però non può rivelare altro, almeno per il momento. “Comunque una bellissima notizia. Sono veramente super eccitata! Ragazzi non mi lasciate nemmeno a questo giro. Sostenetemi, tanto lo so che mi prenderete in giro come sempre, ma io sono felicissima anche per questo” ha continuato la ragazza non nascondendo il suo entusiasmo per la nuova esperienza. Dopo l’annuncio che Giulia De Lellis ha fatto tramite i suoi social network, le sue bimbe sono in trepidazione. Molto presto vedremo nuovamente l’esperta di tendenze in tv ma che in quale programma? Sono tante le ipotesi di queste ultime ore e sempre più probabile si fa quella di Temptation Island Vip. Ma attenzione! Secondo i rumors Giulia De Lellis non parteciperà a Temptation come coppia insieme al suo nuovo fidanzato Andrea Iannone ma tutt’altro. Potremmo infatti vedere molto presto l’esperta di tendenze in veste di conduttrice. Quel che però mette dubbi è il fatto che al posto di Simona Ventura, la conduttrice della scorsa edizione, potrebbe arrivare Alessia Marcuzzi. Non dovrebbe mancare molto, comunque, all’inizio delle riprese di Temptation Island Vip e, dunque, capire se Giulia De Lellis sarà al timone del viaggio nei sentimenti dei personaggi famosi o se potrebbe avere, invece, un ruolo differente ma sempre all’interno del programma di Canale 5.

Giulia De Lellis: protagonista di un programma con Gemma Galgani?

Dall’altro lato, Giulia De Lellis potrebbe essere la conduttrice di un nuovo programma insieme a Gemma Galgani. Si tratterebbe di Giortì, un nuovo format pensato proprio da Maria De Filippi e che andrà presto in onda su La 5. Qui le protagoniste indiscusse potrebbero essere proprio Giulia De Lellis e Gemma Galgani, due dei personaggi più amati dal pubblico di Uomini e Donne.

Giulia ha detto che tornerà in tv ma non ha dato alcuna anticipazione riguardo al programma che la vedrà protagonista. A questo punto non ci resta che aspettare delle nuove informazioni e magari sarà proprio la bella De Lellis a fornircele! Intanto le facciamo il nostro in bocca al lupo per il suo ritorno in televisione!