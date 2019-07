Elisa Isoardi in topless su Gente infiamma l’estate: una estate da donna libera

Alla faccia di chi la critica per i chili presi nell’ultimo anno: Elisa Isoardi si mostra in gran forma ma non solo, sulla cover di Gente. La conduttrice de La prova del cuoco regala uno scatto molto hot ai lettori della rivista Gente che potranno leggere anche una lunga intervista oltre che ammirare la foto in topless della conduttrice che nasconde il seno proteggendosi solo con le sue mani. Si infiamma quindi l’estate della Isoardi che pare sia anche tornata single...”Vivo la mia estate libera” ha detto la conduttrice parlando a Gente di un periodo complicato. Adesso si riprende la sua vita, è pronta a farlo e ricomincia anche da questi scatti molto provocanti. “Un uomo adesso proprio non lo voglio” aveva invece detto qualche giorno fa in una intervista per Vero. La Isoardi, che da poco è tornata single, si gode quindi la sua vita da donna indipendente senza nessun rimpianto, c’è il suo barboncino che le fa compagnia e questo le basta.

ELISA ISORDI POSA IN TOPLESS PER LA COVER DI GENTE: ECCO LO SCATTO HOT

Con questa cover su Gente in cui si mostra in ottima forma e persino in topless la conduttrice vuole forse dimostrare di essere di nuovo in forma e mettere anche fine alle voci secondo le quali, era persino incinta. La Isoardi ha più volte spiegato che nel corso di questa stagione televisiva, spizzicando e assaggiando i piatti preparati ne La prova del cuoco ha preso qualche chiletto. Nulla di irrimediabile. Lei stessa ha più volte scherzato nel corso del programma sul suo aumento di peso. Non ha però gradito le offese gratuite arrivate sui social.

Immaginiamo che i criticoni avranno da ridire anche in questo caso, del resto si sa, quando si è un personaggio pubblico, si finisce sempre nel mirino di critiche e non solo. L’importante è che non siano offese o persino minacce, come succede sempre più spesso, purtroppo.

