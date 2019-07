Elisa Isoardi ingrassata di cinque chili spiega che è una questione di credibilità (Foto)

Quando lo scorso settembre Elisa Isoardi ha iniziato la sua avventura a La prova del cuoco era magrissima, fin troppo, oggi ingrassata parla dei suoi cinque chili in più, presi proprio a causa del suo impegno a La prova del cuoco (foto). Non ha mai fatto mistero della taglia in più e della bilancia che le rivelava un nuovo peso mese dopo mese mentre lei assaggiava di tutto in cucina in diretta su Rai 1. Possibile che degli assaggi, anche se fatti tutti i giorni, possano fare ingrassare una persona? Elisa Isoardi ha spiegato il motivo del suo nuovo peso, che inoltre sembra anche piacerle visto che non ha intenzione di perdere la taglia acquistata. In effetti un chilo in più le sta davvero bene, è altissima e il suo viso era diventato troppo spigoloso, ma arriviamo alla sua spiegazione sul come è ingrassata.

ELISA ISOARDI INGRASSATA A LA PROVA DEL CUOCO

Nel tempo anche Antonella Clerici è ingrassata tra una conduzione e l’altra de La prova del cuoco, ben 18 edizioni e soprattutto negli ultimi anni l’estate era il momento giusto per tornare in forma. Antonella ha sempre scherzato dicendo che mangiare a La prova del cuoco era previsto nel contratto; non assaggiava semplicemente e nemmeno ogni cosa ma quando le piaceva ad esempio un panino o una fetta di pizza mangiava tutto fino all’ultimo boccone.

Elisa Isoardi al mare

Elisa Isoardi invece alla rivista DiPiù rivela: “In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”. Ha quindi aggiunto: “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”. Sarà questo il suo nuovo peso ideale o continuerà ad ingrassare?