Federica Nargi cambia look: diventa bionda ed è sempre bellissima, dicono somigli alla Santarelli (Foto)

Federica Nargi bionda non l’avremmo mai immaginata e invece l’ex velina ha stupito tutti con la sua trasformazione, la prima considerando che è sempre stata scura con i suoi lunghi capelli (foto). Il cambiamento è drastico e piace a tutti perché la Nargi è così bella che anche bionda è una vera meraviglia, dicono somigli ad Elena Santarelli. In effetti osservando le poche foto pubblicate nelle storie di Instagram la somiglianza con l’altra splendida showgirl è reale. Non c’è dubbio però che Federica Nargi abbia spiazzato tutti; certo è solo un colore nuovo sui capelli, quindi la compagna di Alessandro Matri può tornare all’origine quando vuole. Quanto durerà questo colpo di testa così perfetto? La base è rimasta scura ma tutta la lunghezza dei capelli è di un biondo bellissimo, la nuance nella tendenza di quest’anno. Un cambio inedito che affascina, ma sarà solo per il tempo di una vacanza o per sempre? C’è qualche esigenza particolare che ha dato a Federica il coraggio di cambiare così tanto scegliendo un colore così lontano dal suo?

FEDERICA NARGI BIONDA COSI’ DIVERSA MA SEMPRE BELLISSIMA

L’estate è bellissima a Formentera e dalle sue foto su Instagram la showgirl ci delizia con i suoi bikini e gli abiti su un corpo perfetto ma anche con gli scatti con Alessandro Matri e i loro figli. La bellezza è di casa e si scopre che anche la mamma e la sorella sono bellissime. E’ stato Max Valvano a realizzare il cambio di immagine di Federica Nargi, i suoi capelli biondi con le radici scure. E’ la moda del momento ma dura già da un po’. Il taglio è invece rimasto lo stesso. E’ necessario adesso cambiare anche un po’ i colori del make up, infatti Nargi ha già provveduto.

In coppia a Striscia la notizia con Costanza Caracciolo pensavamo che sarebbe rimasta mora per sempre, invece eccola bionda a sorpresa mentre c’è chi pensa sia uno scherzo. Di certo non è una parrucca ma il desiderio di un momento. Bellissima ma crediamo che presto tornerà scura, mora, come sempre.