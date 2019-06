Federica Nargi in forma perfetta a tre mesi dal parto con i bikini più belli a Formentera (Foto)

In vacanza a Formentera Federica Nargi ancora una volta non solo supera la prova costume ma mostra il suo fisico perfetto a tre mesi dal secondo parto (foto). In bikini Federica Nargi è un vero spettacolo e alcune fan le chiedono se sia umana perché loro a tanti mesi dalla gravidanza sembrano ancora incinte. Non dimentichiamo che Federica così come le altre showgirl lavorano con la loro immagine ed è quindi ovvio che si prendano cura in questo modo del loro aspetto, del fisico. Di certo diete, massaggi e tanta attività fisica e non a caso l’ex velina mora di Striscia la notizia ha già gli addominali ben scolpiti mentre la sua piccolina ha solo tre mesi. Sono in vacanza alle Baleari tutti e quattro insieme, ovviamente con la Nargi ci sono Alessandro Matri e le piccole Sofia, di 2 anni e mezzo, e la dolce Beatrice. E’ prima di tutto una mamma e adesso che è lontana dalle telecamere si occupa non solo delle sue piccoline ma anche della sua capsule collection di bikini. Sono modelli deliziosi che ovviamente a lei stanno un vero incanto.

I BIKINI INDOSSATI DA FEDERICA NARGI, I COSTUMI INTERI E LA SUA BELLEZZA

Federica Nargi risponde a muso duro a chi dice che è anoressica

Fisico da urlo e bikini che mettono in evidenza le sue curve, ha preso qualche chilo rispetto al passato quando continuavo a dimagrire perché stressata dai tanti impegni tra casa e lavoro.

E’ sempre molto magra ma è un vero incanto. La sua ripresa fisica dopo la nascita di Beatrice fa invidia a molte. Nel 20016 è nata la piccola Sofia Matri, era il 26 settembre, lo scorso 16 marzo invece è nata la secondogenita. Non c’è dubbio che siano una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.