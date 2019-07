La nuova forma fisica di Elisa Isoardi, ha perso tre chili e vuole tenere il resto (Foto)

Elisa Isoardi si sente così tanto libera questa estate 2019 che sulla rivista Gente appare quasi in topless mentre in costume copre il seno con le mani (foto). Ha trovato il suo equilibrio sotto tutti i punti di vista, mentale e fisico, single sta benissimo e commenta che dei chili che aveva preso ne ha persi tre e vuole tenersi il resto, perché così si piace di più. Non ha torto, infatti è più sexy che mai con le forme un pochino più morbide ma ricordiamo che anche Antonella Clerici le diede subito il consiglio di prendere un po’ di peso, era davvero troppo magra all’inizio del suo cammino con la nuova edizione de La prova del cuoco. Elisa Isoardi racconta che si è riscoperta coraggiosa e con una forza che non credeva di avere. Oggi si sente fiera e pensa che tutto questo traspare. La conduttrice Rai parla apertamente del suo amore finito per Salvini e confessa di quella solitudine nella coppia che l’ha portata a chiudere. Si è fatta tante domande e ha cercato di capire dove avesse sbagliato. E’ cresciuta perché ha preso delle decisioni, ha sofferto e oggi si guarda allo specchio e si vede più saggia e più donna.

ELISA ISOARDI SODDISFATTA DI SE STESSA SI RACCONTA

Soddisfatta sotto tutti i punti di vista, è single non ha un amore, non vuole un uomo in questo momento ma è ovviamente molto corteggiata. Tutte vogliono essere magrissime, lei ha trovato il suo nuovo peso forma: “Sono una buona forchetta… Comunque, ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su…”.

Alla rivista Gente spiega il suo punto di vista che la rende più simile a tante donne: “Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di se stessa, anche se ha qualche chilo in più. Non sono una modella ci sta che in una quaranta non ci entri”. Qualcuno però si chiede se non abbia esagerato con il mezzo topless su Gente visto che non è una modella.