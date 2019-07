Letizia Ortiz meravigliosa in rosso mostra tutta la sua tonicità (Foto)

Questa volta Letizia Ortiz è a Valencia ma è ancora una volta in rosso, un colore che le dona moltissimo, che abbinato al modello scelto è perfetto per la sua forma fisica (foto). E’ ancora una volta la moglie di re Felipe di Spagna la regina di stile. Il rosso è il suo colore preferito, non c’è dubbio, la Ortiz lo indossa in tante occasioni, ricicla gli abiti e come sempre abbina accessori e dettagli perfetti. Non sbaglia mai un colpo e dal suo guardaroba tira sempre fuori l’outfit giusto. Che siano pantaloni, abiti lunghi, low cost o di chissà quale grande stilista, lei è sempre uguale, perfetta. Nell’ultimo periodo Letizia di Spagna ha messo un po’ da parte i colori pastello, forse perché ha di nuovo i capelli più scuri e una lieve abbronzatura, preferisce quindi colori decisi e il rosso la accontenta. Per l’inaugurazione del World Healthy Food Center, ovvero l’ente della Fao a favore di una alimentazione sana ed ecologica, ha scelto di indossare un vestito già visto, un abito firmato Carolina Herrera.

LETIZIA ORTIZ A VELANCIA CON UN ABITO ROSSO DI CAROLINA HERRERA

Non solo il vestito è della nota stilista ma anche le bellissime décolletées. Più di tutto però attira l’attenzione la forma fisica della regina di Spagna, la tonicità che mostra, soprattutto le braccia definite. Il sorriso non l’abbandona mai, anche perché in questi giorni sta di certo il tempo che la divide dalla vacanza a Palma di Maiorca.

Letizia Ortiz con un abito low cost di Zara, ha speso circa 20 euro

Il re Felipe, Letizia Ortiz e le piccole Leonor e Sofia sono pronti per il soggiorno a Palma di Maiorca, e questa volta non ci sarà la suocera. Per completare il look, orecchini in oro bianco e diamanti, ovviamente con pietra preziosa abbinata al rosso del suo abito.