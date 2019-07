Letizia Ortiz con un abito da 20 euro di Zara è ancora regina di stile e tutte vogliono quel vestito (Foto)

Letizia Ortiz ha sfoggiato un altro abito low cost, ancora un abito del brand Zara ed ancora una volta la regina Letizia di Spagna si conferma icona di eleganza, stile e anche di risparmio (foto). La moglie di Re Felipe dà ancora una volta lezione di classe a tutte dimostrando che si può essere bellissime e perfette anche spendendo poco. Chi ha molto da dire spesso non ha bisogno di vestiti che poche donne possono permettersi. In realtà nel guardaroba di Letizia Ortiz c’è di tutto, dall’abito che possiamo solo sognare a quello che tutte possiamo comprare, proprio come questo vestito Zara che la regina Letizia ha indossato in occasione di un incontro con gli organizzatori del Congresso Internazionaledell’Associazione Internazionale di Studi sulla Comunicazione Sociale (IAMCR / AIECS). Ovvio che poi abbia abbinato accessori per rendere unico e originale il suo outfit. Il risultato è che il vestito di Zara indossato da Letizia Ortiz è andato a ruba.

LETIZIA DI SPAGNA INDOSSA ANCORA UN ABITO ZARA LOW COST

Letizia Ortiz elegante anche con un anito da 13 euro, altre lezioni di stile della regina di Spagna – clicca qui

Un altro successo in termini di look per l’ex giornalista che ha scelto un capo blu con scollo a barca, un vestito che ha abbinato a scarpe ovviamente col tacco ma non le classiche che indossa sempre e di vari colori. Al palazio de la Zarzuela la Ortiz questa volta ha lasciato da parte gli stilisti come Carolina Herrera per il marchio Zara.

Orecchini semplici a forma di cerchio, anello Karen Hallam fatto a mano ma dal prezzo contenuto perché placcato in oro. Capelli sciolti sule spalle, eterno sorriso, passo sicuro e l’abito in tweed bianco e nero da low cost è diventato più che elegante. Non perdete le altre lezioni della regina di Spagna.