Letizia Ortiz é elegante anche con un abito di 13 euro (Foto)

Un altro abito del brand Zara per Letizia Ortiz, un vestito che con i saldi è costato soli 13 euro ma che indossato dalla regina di Spagna le ha donato ancora eleganza (foto). Proprio come Kate Middleton la moglie di re Felipe riesce nel suo guardaroba ad accostare abiti low cost a quelli molto costosi. Un colore delizioso, perfetto per lei che ha abbinato anche le scarpe nella stessa tonalità mentre la pochette scelta richiama la fusciacca nera che ha legato in vita facendola cadere su un lato. Ancora una volta Letizia Ortiz è regina di stile e riesce ad essere un’icona anche per chi acquista negli store più economici ma sempre con un occhio attento al buon gusto. Per una giornata speciale a Madrid era necessario un abito come questo, ed è una tuta gonna-pantalone azzurra.

LOOK SBARAZZINO ED ECONOMICO PER LETIZIA ORTIZ CHE NON SBAGLIA UN OUTFIT

Ha sfoggiato come sempre con naturalezza ed eleganza il vestito Zara di 13 euro sorridendo ai presenti al dibattito della Microfinanza BBVA Foundation a Madrid. Letizia ha premiato le donne che nel lavoro sono state capaci di superare le barriere; ci sono artiste, una pilota, una camionista, una rugbista, una geologa.

Questa volta era da sola, un impegno senza suo marito Felipe. La coppia in questi giorni festeggia 15 anni di matrimonio, un anniversario importante. Non c’è dubbio che tra i reali l’ex giornalista riesca a farsi apprezzare sempre, un po’ come Kate Middleton ma in più la Ortiz non sbaglia davvero mai un outfit, è molto più attenta alle tendenze della moda e riesce ad abbinare alla perfezione gli abiti low cost. Chissà se anche Meghan Markle è capace di fare lo stesso. Il gossip non attende altro che la duchessa di Sussex torni sulla scena per ammirare ancora i suoi abiti costosissimi.