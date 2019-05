Kate Middleton elegantissima in rosa, abito riciclato per il Garden Party (Foto)

Kate Middleton ancora una volta ha indossato l’abito perfetto, perché se c’è qualche critica da farle è che a volte punta su colori troppo scuri e modelli che la invecchiano o non esaltano la sua figura ma resta sempre in ogni occasione molto elegante (Foto). Anche per il Garden Party di Buckingham Palace Kate Middleton ha scelto non solo l’outfit adatto ma anche un look già visto, un abito riciclato. La regina Elisabetta che da sempre tiene molto all’evento tradizionale sembra avere commentato in modo molto positivo anche l’ennesimo look della duchessa di Cambridge, sottolineando che non bisogna vergognarsi di riutilizzare gli stessi abiti. Per qualcuno la regina ha voluto fare un riferimento a una grande assente. Meghan Markle è in maternità, non si vede dal giorno dopo la presentazione del piccolo Archie ma immaginiamo che quando tornerà in scena lo farà ancora una volta con gli abiti che adora, con i suoi stilisti preferiti, con nuovi outfit a cui molte donne si ispirano. Intanto, tutti gli occhi sono su Kate Middleton e William d’Inghilterra e i giudizi sono solo positivi.

OUTFIT ROSA CONFETTO PER KATE MIDDLETON

Certo il rosa confetto per un modello così lontano dal nostro gusto lo indosserebbero in poche ma ciò che conta è lo charme, l’eleganza con cui la duchessa indossa ogni cosa. Un confettino rosa accanto a suo marito William, un abito griffato Alexander McQueen con cappello richiesto e immancabile, scarpe e pochette in colore neutro e tanti sorrisi.

E’ un abito che abbiamo già visto più di una volta e lo stile di Kate è da applauso anche per questa scelta. Ogni volta la Middleton interpreta il ruolo giusto, il look può non renderla sempre bellissima ma ogni cosa indossata dalla moglie del futuro re d’Inghilterra è perfetta per l’evento, la passeggiata o le foto in famiglia.