Guendalina Canessa indossa un bikini eccessivo e arrivano le critiche (Foto)

Un bikini che non copre davvero niente e per Guendalina Canessa sono scattate le solite critiche ma c’è da dire che davvero quel costume rosa è un po’ eccessivo ma magari l’ex gieffina non lo indosserà mai in spiaggia (foto). L’intento è quello di ottenere visibilità, questo non lo dovete dimenticare, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare il rispetto per gli altri. La Canessa è libera di indossare ciò che vuole e di mostrarlo sul suo profilo Instagram, a chi non piace basta non seguirla, non osservare e soprattutto non esagerare con i commenti offensivi. Un bikini rosa che sulla parte superiore non ha i soliti triangolini ma due cuori che per quanto grandi non riescono a contenere le generose forme volute da Guendalina. Il risultato per qualcuno è bellissimo, per altri la rende ridicola, altri ancora trovano che il bikini questa volta sia volgare.

GUENDALINA CANESSA IN BIKINI STILE BARBIE MA NON PIACE A TUTTI

“Non ho resistito dovevo troppo farvi vedere questo costume” ha commentato la bella Canessa mostrandosi in tutto il suo splendore. Immaginiamo che non possa muoversi molto con un costume così ridotto e poco comodo, ma c’è anche un altro costume che ha attirato le critiche. E’ il bikini giallo molto simile a quello indossato dalla splendida Lorella Boccia durante la luna di miele con Niccolò Presta, anche per lei non sono mancati gli attacchi, anche ben più pesanti.

LORELLA BOCCIA INDOSSA UN BIKINI CON SLIP RIDOTTISSIMO E VOLANO GLI INSULTI

Non c’è dubbio che Guenda abbia molta cura del suo corpo, infatti confessa che non si accontenterà mai, che grazie ad un bravissimo chirurgo ha anche eliminato la cicatrice del parto cesareo e che adesso può indossare anche gli slip ridottissimi. Tanti i modelli per l’estate che mostra fiera della sua bellezza.

Guendalina Canessa indossa un bikini eccessivo e arrivano le critiche (Foto) ultima modifica: da