L’errore di Elisa Isoardi su Instagram, sbaglia foto e la gaffe innesca nuove critiche (Foto)

Che gaffe per Elisa Isoardi che sui social mostra di essere poco attenta ma per fortuna Instagram le regala tanti followers ben più riflessivi che l’aiutano a risolvere come in questo caso il danno (foto). Convinta di aver pubblicato la foto giusta la Isoardi ha mostrato la patente di guida appena presa di suo nipote, tutto compreso, foto e dati in bella vista. Reduce da altri scatti pieni di critiche la conduttrice de La prova del cuoco ne ha subite altre ma in compenso ha cambiato il post ringraziando tutti, chi critica e chi semplicemente la sostiene. Questa volta non è la foto dolcissima di Elisa che bacia sulle labbra il suo nipotino ad aver scatenato tanti commenti ma la voglia di festeggiare la nipote 22enne fresca di patente. E’ sempre un bel traguardo per i ragazzi ed Elisa Isoardi ha un motivo in più per festeggiare: magari adesso non avrà più problemi ad essere accompagnata in aeroporto quando va via da Cuneo.

ELISA ISOARDI SBAGLIA FOTO SU INSTAGRAM

Ultimamente, confessa, che c’è una moria di volontari tra chi si offre di accompagnarla in aeroporto, non basta però questa confidenza a distrarre i criticoni che intanto hanno già sfoderato i commenti peggiori.

“Ho il dovere di ringraziarvi di cuore perché siete attenti e puntuali come sempre. Grazie ai vostri commenti mi sono resa conto del refuso. Chiedo scusa, pensavo di aver pubblicato la fotografia che appare ora. Quella tagliata, per intenderci” ha commentato Elisa aggiungendo: “Purtroppo nella fretta e, mettiamoci anche per la gioia, ho pubblicato quella originale. Rispondo poco ai messaggi, mi impegnerò di più tra poco perché sarò in vacanza e cercherò di dedicarvi il tempo che meritate perché siete fantastici”.

