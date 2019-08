Paola Caruso porta Michelino dalla nonna in Calabria e il video delle coccole è dolcissimo

E’ stato un anno sicuramente molto tormentato quello che ha vissuto Paola Caruso: stava per andare a vivere con il suo compagno, ha scoperto di essere incinta ed è stata poi lasciata dal padre di suo figlio. Oggi è una mamma single ma felicissima perchè nella sua vita, oltre all’arrivo del bambino, ci sono state delle vere e proprie rivoluzioni. Qualche mese fa infatti, grazie alla tv, Paola ha incontrato per la prima volta la sua mamma biologica. Dopo le delusioni arrivate dalla sua storia d’amore con Caserta, per Paola è tornato quindi il sereno. Una mamma adottiva speciale, una mamma biologica pronta ad amarla e un bambino meraviglioso da crescere. E a quanto pare anche un nuovo amore in vista. Pare infatti che l’ex Bonas di Avanti un altro stia frequentando un tentatore di Temptation Island. Forse è presto per le presentazioni ufficiali e per parlare di amore ma intanto per Paola, le buone notizie finalmente arrivano!

E nelle ultime ore ha commosso moltissimo tutte le persone che la seguono con affetto, proprio un video che Paola ha deciso di postare sui social. Lei e Michelino stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Calabria e finalmente il bambino ha potuto incontrare la sua nonna.

IL DOLCE VIDEO DELLA MAMMA DI PAOLA CARUSO CON IL PICCOLO MICHELINO

La Caruso, qualche mese fa nel programmi di Barbara d’Urso aveva raccontato che purtroppo la sua mamma non aveva potuto vedere il bambino subito dopo la nascita perchè non poteva lasciare la Calabria. E Paola aveva una grande paura di muoversi con il piccolo appena nato. Ma oggi Paola e Michelino viaggiano insieme alla scoperta di nuovi posti e il piccolo può quindi godersi anche le coccole della sua nonna che lo tiene in braccio con una dolcezza disarmante.

E sotto il video non mancano i commenti di chi fa notare che il bambino crescerà sereno anche senza la presenza del suo papà visto il grande amore che le donne di casa hanno per lui.

