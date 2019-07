Paola Caruso torna a sorridere con un tentatore di Temptation Island ?

Potrebbe essere finalmente il momento dell’amore per Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha avuto un anno molto difficile: la gioia di una gravidanza è stata turbata dalla fine della relazione con il padre di suo figlio, da uno scontro mediatico fatto di querele e diffide. Ma poi è tornato il sereno perchè Paola è diventata mamma del piccolo Michelino, la sua più grande gioia ma anche perchè grazie alla tv ha ritrovato la sua vera mamma. E a quanto pare, nelle ultime settimane, la Caruso potrebbe anche aver ritrovato l’amore. Chi è il ragazzo? Sarebbe un tentatore di Temptation Island.

PAOLA CARUSO RITROVA L’AMORE? ECCO LE ULTIME NEWS

Moreno Merlo è stato un dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island. Non è stato al centro di grandi dinamiche con le single per cui di lui sappiamo ben poco se non che si tratta di un bellissimo ragazzo.

E’ stata la stessa Paola a condividere la gioia di questa amicizia sui social. E lo ha fatto scegliendo degli hashtag che fanno pensare che tra i due ci sia qualcosa che vada ben oltre la semplice amicizia. La Caruso ha infatti parlato di amore, di famiglia…Sarà davvero Moreno il suo nuovo grande amore? Per il momento il modello ha preferito non postare nessuna immagine al fianco di Paola sui suoi profili social ma se davvero questo è amore, immaginiamo che presto conosceremo tutti i dettagli!

Negli ultimi giorni Paola era stata chiamata a commentare il presunto flirt tra Raffaella Fico e il suo ex, Francesco Caserta, e padre di suo figlio. La Caruso pensa che tutto questo sia solo una trovata mediatica probabilmente architettata dalla Fico per della visibilità. Raffaella per il momento non ha voluto commentare ma immaginiamo che tra un mesetto, quando i salotti televisivi torneranno a spalancare le loro porte, sentiremo parlare di questa storia!

