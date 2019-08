Letizia Ortiz in vacanza a Maiorca e i suoi outfit sono una vera sfilata di moda (Foto)

E’ più bella che mai Letizia Ortiz in vacanza a Maiorca con re Felipe e le loro bambine, ma sembra ci sia anche la suocera (foto). Più di tutto e tutti come sempre attira l’attenzione ciò che Letizia di Spagna indossa e ancora una volta non sbaglia un colpo, anzi i suoi outfit regalano la sensazione di una sfilata. Alcuni abiti possiamo indossarli in tante, altri un po’ meno, l’ex giornalista continua a riciclare e ad alternare vestiti di brand di lusso a marche che troviamo anche nei centri commerciali. Ogni estate per le vacanze si spostano sull’isola spagnola, ogni anno con loro c’è anche la suocera, anche se si diceva che questa estate non sarebbe stata presente. Invece, eccoli tutti insieme con il consueto stile e la stessa eleganza. Letizia Ortiz regina ancora una volta moderna e dal buon gusto­­­.

LETIZIA ORTIZ REGINA NON SOLO DI SPAGNA MA ANCHE DI STILE

Kate Middleton stesse scarpe di Letizia Ortiz

Dalle occasioni più frivole a quelle più importanti la moglie di re Felipe tira fuori dall’armadio sempre l’abito giusto. Questa volta in vacanza ha portato poche scarpe e molti più abiti notiamo infatti che anche lei, come Kate Middleton, adora le espadrillas. Sono le comodo scarpe di tessuto e corda, ovviamente sia per Kate che per Letizia la scelta ricade sulle zeppe. La Ortiz non fa mancare il tocco personale e di classe, notate infatti come allaccia in modo perfetto le espadrillas.





Il suo colore preferito è chiaro, neutro, così sta bene con tutto. Letizia di Spagna indossa abiti al ginocchio chiari e freschi, più eleganti come quello bianco e nero a cui abbina ovviamente scarpe col tacco. Adora anche le tute, le stanno benissimo. Non mancano nemmeno in vacanza gli abiti un po’ più lunghi a fiori e il più delle volte le sue espadrillas completano l’outfit. Anche questa estate il suo look è copiatissimo, forse un po’ meno le scarpe, non le adorano in molte oltre a Kate e Letizia.