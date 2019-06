Kate Middleton indossa le espadrillas con zeppa e il suo outfit è perfetto e comodo (Foto)

Per Kate Middleton e i suoi outfit è arrivato il periodo più piacevole dell’anno, la duchessa di Cambridge tira fuori le sue adorate espadrillas con zeppa (foto). Mentre il gossip rumoreggia di una presunta crisi tra la duchessa e il duca di Cambridge, Kate diventa madrina della Royal Photographic Society prendendo il posto che è stato della Regina Elisabetta per ben 67 anni. E’ appassionata di fotografia e nessuno più di lei poteva ricoprire questo ruolo, così ha incontrato i ragazzi, ha riso con loro e ha osservato i loro scatti, ma li ha anche aiutati. Era necessario quindi un abbigliamento adatto, comodo. Niente meglio di un abito leggero e delle sua adorate espadrillas, ovviamente con zeppa. E’ arrivata da sola Kate all’appuntamento e ha portato dietro il sorriso e l’eleganza di sempre. Radiosa e di certo orgogliosa del suo nuovo incarico, del nuovo ruolo che le ha affidato Sua Maestà.

IL LOOK SCELTO DA KATE MIDDLETON PER IL ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY

KATE MIDDLETON METTE IN UN ANGOLO LA PRESUNTA AMANTE DI WILLIAM E LEI TOGLIE LA FEDE

Abito fantasia leggero con rouches e cintura in vita, zeppe di corda in colore neutro, quelle che lei abbina facilmente. Un nuovo patronato per la moglie del principe William d’Inghilterra e lei ne è felice, è convinta che la fotografia possa essere un mezzo in grado di aiutare i giovani e di creare benessere nei bambini che magari hanno delle difficoltà.

Si tratta di una delle più antiche società fotografiche del mondo, fondata nel 1853 per promuovere l’arte e la scienza della fotografia; conta oltre 11 mila membri e gestisce un programma con più di 500 eventi in tutto il Regno Unito e nel resto del mondo, quindi questa per è per Kate Middleton anche una carica di grande prestigio.

Kate Middleton indossa le espadrillas con zeppa e il suo outfit è perfetto e comodo (Foto) ultima modifica: da