Kate Middleton mette in un angolo la presunta amante di William e lei toglie la fede (Foto)

Nelle favole non manca mai l’elemento che rompe l’equilibrio e in questo caso tra Kate Middleton e il principe William sembra ci sia davvero la bella Rose Hanbury (foto). Avevamo accantonato il pettegolezzo quando Kate ha risolto tutto allontanando l’ex migliore amica e sembra anche chiedendo a William di fare lo stesso. L’ira della duchessa di Cambridge deve però aver prodotto i suoi effetti. Kate Middleton avrebbe accusato Rose, moglie del ricchissimo marchese di Cholmondeley, di aver filtrato con il principe d’Inghilterra. I quattro erano molto legati, anche i loro bambini erano compagni di giochi ma tutto si è rotto, tutto è finito e non abbiamo più visto Rose con i duchi, mai più presenti a nessun evento. In occasione della cena di gala in omaggio al presidente degli stati Uniti Donald Trump lei è tornata. Una presenza evidente dovuta a Buckingham Palace perché il marito della nemica numero uno di Kate Middleton ricopre la carica onorifica di Lord Gran Ciambellano, infatti sedeva al tavolo accanto a quello della duchessa. Ben lontano invece il posto destinato a Rose, lei si è dovuta accomodare a un tavolo diverso, all’altro lato della salsa, accanto al tavolo dove sedeva il principe Harry. Un bel castigo per l’ex modella ma aggiungiamo il dettaglio che adesso sta facendo spettegolare tutti: sembra che Rose Hanbury non abbia più la fede al dito.

ROSE HANBURY MESSA IN CASTIGO DA KATE MIDDLETON?

A questo punto le voci di crisi e presunti tradimenti si infittiscono, è soprattutto il matrimonio di Rose e il marchese di Cholmondeley, ovvero David Rocksavage, che sembra alla deriva. La Hanbury da qualche mese è uscita dalla cerchia dei reali per volere di Kate Middleton ma che succede adesso tra Kate e William?

Tutte queste chiacchiere ovviamente non sono e non saranno confermate. C’è chi afferma che al banchetto di Stato a Buckingham Palace Rose in abito bianco lungo, capelli raccolti e senza fede fosse un bel po’ accigliata. Sorrisi e risate invece non mancano tra u futuri sovrani d’Inghilterra, bellissimi con i loro tre figli durante il Trooping the Colour in onore della regina Elisabetta. Crediamo nelle favole e nell’amore eterno.