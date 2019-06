Louis, Charlotte e George: quante smorfie al Trooping the colour 2019, sono uno spettacolo (FOTO)

Anche quest’anno i figli di Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno attirato l’attenzione dei fotografi, e non solo, in occasione del Trooping the Colour 2019, durante i festeggiamenti per il secondo compleanno della Regina Elisabetta. I bambini hanno atteso che i grandi arrivassero a Palazzo dopo la parata in carrozza e hanno regalato il classico spettacolo che diverte tutti. Ma se fino all’anno scorso George e Charlotte erano stati gli unici protagonisti di questo momento, nell’edizione 2019 del Trooping the Colour anche il piccolo Louis alla sua prima volta, ha divertito i fotografi che lo hanno immortalato mentre tra le braccia di mamma Kate Middleton si divertita tra una smorfia e l’altra.

E se il piccolo George è passato alla storia per le sue smorfie, il fratellino Louis, non è da meno. I piccoli sembrano divertirsi molto e anche mamma Kate e papà William si lasciano andare ai sorrisi, come si può vedere nelle foto.

I FIGLI DI KATE E WILLIAM REGALANO SMORFIE E SORRISI AL TROOPING THE COLOUR 2019

Ed ecco alcuni degli scatti più belli di oggi

Il piccolo Louis è davvero scatenato: prima in braccio a mamma Kate sbadiglia e si diverte, forse capendo poco di quello che succede intorno a lui. La piccola Charlotte osserva divertita le smorfie del fratellino mentre George cerca di comportarsi da ometto della famiglia ma anche lui in questa occasione, come fa spesso, regala delle imperdibili smorfie. Gli inglesi sono pazzi di loro e un motivo ci sarà!

In attesa di vedere per la prima volta anche il piccolo Archie insieme ai suoi cuginetti , Charlotte, George e Loius sono davvero uno spettacolo imperdibile !

E il video del piccolo Louis che saluta sta facendo il giro del social: è una nuova star