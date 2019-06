Meghan Markle torna in pubblico per la festa della regina: questa volta sceglie il blu (FOTO)

C’era grande attesa questa mattina a Londra: ci si chiedeva se Meghan Markle avrebbe partecipato o meno ai festeggiamenti per il secondo compleanno della regina Elisabetta. La prima vera e propria uscita pubblica per Meghan dopo la nascita del piccolo Archie. E oggi Meghan è tornata a brillare al fianco del principe Harry. Ma questa volta ha scelto un colore meno impegnativo del bianco ( ricorderete le foto della presentazione del piccolo Archie). Per il Trooping the Colour , i festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta, Meghan ha optato per il blu ed era davvero molto bella. La duchessa del Sussex, sulla stessa carrozza di Harry, è apparsa in ottima forma. Con il volto ancora rotondetto e con un sorriso smagliante, Meghan ha conquistato di nuovo tutti i sudditi che da tempo non la vedevano a una cerimonia ufficiale. Capelli raccolti e cappellino d’ordinanza, Meghan ha deciso di mantenere un basso profilo in questa occasione mentre la bellissima Kate ha osato di più con un completo chiaro.

MEGHAN MARKLE RIAPPARE IN PUBBLICO ED E’ RAGGIANTE AL FIANCO DI HARRY

Vediamo quindi gli scatti appena arrivati da Londra, ecco le ultime foto di Meghan al fianco di Harry, raggiante in questa giornata importantissima per la famiglia reale.

Harry e Meghan hanno viaggiato a bordo della stessa carrozza di Kate Middleton e Camilla che, a differenza della duchessa del Sussex, come abbiamo detto in precedenza, hanno indossato dei completi chiari in questa bellissima giornata di sole londinese. Istituzionale invece Harry che ha sfoggiato la sua uniforme.

I festeggiamenti a Londra sono appena iniziati: tra parate, musica, fiori, intrattenimento, è tempo di onorare per la seconda volta la regina Elisabetta. E’ la festa delle bandiere che ha tradizioni davvero molto antiche, importantissima per i sudditi di sua maestà. La prima volta si svolse nel 1820.