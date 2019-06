Kate Middleton e Melania Trump in bianco al banchetto con i Trump sono entrambe perfette (Foto)

In abito lungo da principessa Kate Middleton è apparsa scintillante al banchetto di Stato con i Trump e ovviamente anche la first lady Melania non è stata da meno (foto). Per Melania Trump abito lungo e ugualmente bianco ma meno da favola perché non ha scelto lo stile da principessa ma quello elegantissimo di Audrey Hepburn. Una sfida a colpi di bellezza e di certo si è avvertita la mancanza di Meghan Markle, ancora in maternità dopo la nascita di Archie. A meno di un anno di distanza Melania ha accompagnato ancora una volta il Presidente degli Stati Uniti per un’altra visita alla regina Elisabetta e ancora una volta lei non sbaglia l’outfit, anzi gli outfit scelti. Dopo il primo raffinatissimo look del pomeriggio il bianco del banchetto di Stato a Buckingham Palace. L’ex modella ha indossato un abito avorio di Dior Haute Couture, lunghi guanti di seta, capelli raccolti che non possono non ricordare la meravigliosa attrice a cui sembra aver dedicato gran parte delle sue scelte per questo viaggio. E’ sempre Kate Middleton però la più attesa e non solo dagli inglesi.

MERAVIGLIOSA KATE MIDDLETON AL BANCHETTO DI STATO CON I TRUMP

Per la duchessa di Cambridge un abito bianco pieno di ruches che appaiono come piume, in più il diadema scintillante che le illumina il volto. Tanta bellezza a cui però si aggiunge il dettaglio che in tanti temevano: sembra che Kate fosse infastidita dalla presenza americana e che abbia chiesto di non sedere accanto ai Trump. Accontentata, infatti il Presidente siede tra la Regina e Camilla, mentre Melania tra il principe Carlo e l’ex ministro Norman Fowler.

Tornando al dress code si nota che ovviamente per le cene di Stato è rigido. Possono essere indossati i diademi, tiare, spille e ovviamente bisogna indossare abiti da sera ma anche se non ci sono indicazioni sui colori è il bianco a coordinare ancora una volta la royal family. Total white infatti per le signore e ci si chiede se sia un caso o tutto pianificato.