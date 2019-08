Aurora Ramazzotti a Ischia coccole con i fanghi e risate con le amiche (Foto)

Vacanze tra Ischia e Mykonos per Aurora Ramazzotti ma nella splendida isola campana era con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto e ne hanno approfittato per coccolarsi con i fanghi (foto). Non sono mancate le risate per Aurora, la figlia di Pino Daniele e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ma la bellezza è rimasta intatta anche mentre venivano spennellate con il fango. Ischia è un posto che le ricorda l’adolescenza, su Instagram ha confidato che ci andava da ragazzina, lo ricordava come un luogo dove stacchi la mente. Infatti, ha fatto il pieno di relax e si è detta felice di esserci tornata ritrovando ancora più magia di quanto potesse ricordare. “Ci sono tornata con un po’ di pensieri da elaborare” ha confidato a chi la segue e di certo non sono pensieri che riguardo il suo amore per Goffredo Cerza, su di lui e il loro amore non ha nessun dubbio. Più volte la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dichiarato il suo amore per il fidanzato ma questa volta lo dichiara anche a Ischia.

AURORA RAMAZZOTTI E IL COSTUME GIALLO INDOSSATO A ISCHIA

Aurora Ramazzotti più sicura con dieci chili in meno

E’ più in forma che mai Aurora Ramazzotti, da un po’ di tempo ha scoperto la cura del corpo, l’importanza di tenersi in forma e ha anche perso dieci chili con uno stile di vita di certo più sano. Addio al divano e si vede ma il bikini giallo che così tanto di tendenza nel suo modello indossato da molte in spiaggia non è il massimo.

Intanto, nella famosa baia di Sorgeto, un parco termale naturale, Aury si è fatta bella lasciandosi spennellare i fanghi, la maschera all’argilla. Quante vip lo farebbero come lei alla luce del sole con il rischio di un paparazzo pronto a scattare le foto?