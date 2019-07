Aurora Ramazzotti, dieci chili in meno la fanno sentire più sicura (Foto)

Aurora Ramazzotti ha dato una svolta alla sua vita quando Michelle Hunziker ha iniziato a ricevere minacce che la riguardavano, è così che da divanista convinta è diventata un’atleta e adesso con dieci chili in meno si sente molto più sicura (foto). Sentirsi e vedersi in forma è importante, anche se tua madre non è una delle donne più belle e più amate del mondo dello spettacolo, figuriamoci per Aurora Ramazzotti che è crescita sentendo e leggendo continui paragoni. Oggi Aury ha dieci chili in meno, sono tanti, stava benissimo anche prima ma non c’è dubbio che oggi con lo sport a cui si è appassionata sia anche più bella. Due anni fa Michelle ha ricevuto una mail di ricatto, se non avesse pagato avrebbero sfregiato la sua primogenita. Il terrore, il desiderio di non uscire più e l’inevitabile guardia del corpo che è diventata l’ombra di entrambe.

AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA COME E QUANDO E’ CAMBIATA LA SUA VITA

“Da quel giorno la mia vita è cambiata radicalmente… Ma le minacce mi hanno dato una scossa, ho dovuto reinventarmi un’esistenza e questo mi ha fatto scoprire lo sport”. Adesso non sente solo i soliti insulti ma anche tanti complimenti che la fanno sentire più sicura.

“La dittatura della bellezza esiste solo in Italia dove le ragazze per essere considerate devono essere cloni delle showgirl” ha confidato e così il paragone con sua madre c’era e c’è sempre: “Lei è una donna bellissima e io la amo pazzamente, non capivo perché dovevano forzare le cose e creare un confronto che tra noi non esiste…”. E’ cresciuta e anche la maturità le ha regalato più sicurezza, ma sentirsi meglio fisicamente vale moltissimo.