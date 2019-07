Aurora Ramazzotti parla dell’addio tra Eros e Marica Pellegrinelli (Foto)

Aurora Ramazzotti è la prima a parlare della rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, difende la modella e legatissima al padre gli resta vicino come ha imparato fare nel tempo (Foto). Eros ed Aurora sono da sempre molto legati ma il cantante è anche molto riservato, anche se non ha potuto evitare il commento contro chi additava Marica come responsabile della separazione, colpevole di averlo tradito. Per la prima volta Aurora è intervenuta sostenendo la tesi di suo padre, difendendo la donna che ha messo al mondo i suoi fratellini Rafaella Maria e Gabriele Tullio. Aury ha sempre manifestato grande affetto e ammirazione per la Pellegrinelli, non solo donna bellissima ma anche colta, saggia, madre perfetta, compagna piena d’amore per il suo papà. Niente di più falso il tradimento di cui tanti pettegoli hanno parlato, anche Aurora rispedisce al mittente le cattiverie lette nei giorni scorsi e ancora oggi e interviene per mettere a tacere tutti.

AURORA RAMAZZOTTI INTERVIENE DOPO LA SEPARAZIONE TRA EROS E MARICA PELLEGRINELLI

“Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”ha commentato la 22enne alla rivista Oggi .

Eros difende Marica dalle accuse

Aury non difende solo l’ex moglie di suo padre ma vuole aiutare il cantante ad uscire fuori da una situazione di certo difficile. “Io e mio padre siamo legatissimi. Io ho l’Apple Watch collegato alla sua bici, ogni giorno guardo quanto si allena e lo chiamo. Negli anni ho imparato a stargli vicino nel modo giusto… Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui”ha aggiunto e spiegato, e se lo fa lei dovrebbero rispettare lo stesso silenzio anche gli estranei.