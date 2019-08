Michelle Hunziker e Serena Autieri bellissime e sorridenti pronte per la scalata (FOTO)

Continua la vacanza di Michelle Hunziker e della sua famiglia in montagna. Ormai da più di una settimana, dopo il sole della Sardegna, Michelle si è spostata in montagna e continua a documentare le sue vacanze all’insegna dell’aria pura e della scoperta della natura in compagnia di suo marito Tomaso Trussardi e delle piccole Sole e Celeste. Poche ore fa Michelle ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono una nuova esperienza fatta insieme a Serena Autieri: eccole insieme mentre scalano la montagna.

MICHELLE HUNZIKER ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNE: LA SCALATA INSIEME A SERENA AUTIERI

Ed ecco il commento di Michelle Hunziker alla sua scalata insieme a Serena Autieri:

Vieni a fare una “ferrata”? ferr…chè????🤣

In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima…. con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla… ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici!🤣 mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando…mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e… improvvisamente la paura è svanita nel nulla…esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata… e le meravigliose stelle alpine!!!

Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui… provateci… (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura! Il massimo è farla con amici super!! Con me c’erano Serena Autieri e suo marito, il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma… sua moglie e sua sorella!!! Superteam!!! ❤️❤️❤️

MICHELLE HUNZIKER E SERENA AUTIERI STANCHE MA SORRIDENTI DOPO LA SCALATA

Ed ecco alcune delle immagini della scalata in montagna

Il sorriso Serena e Michelle in questa loro vacanza in montagna è davvero contagiosa!