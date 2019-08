Gessica Notaro e la storia con Stefano Oradei, parla lei: solo una fake news

Per la prima volta dopo che sono circolati tante voci circa una sua possibile relazione clandestina con Stefano Oradei, Gessica Notaro ne parla pubblicamente e lo fa nella sua ultima intervista per la rivista Spy. Non solo, Gessica parla anche del ballo e di come l’esperienza a Ballando con le stelle le abbia cambiato la vita, ma per motivi che non sono legati alla presunta storia con il suo maestro. Gessica inoltre confessa di aver passato un momento buoi dal quale anche grazie al ballo, sta uscendo.

GESSICA NOTARO INTERVISTA SU SPY: LA STORIA CON STEFANO SOLO UNA FAKE NEWS

Ecco che cosa ha raccontato Jessica ai giornalisti della rivista Spy: “Recentemente ho attraversato una nuova fase di down. Quando ci si rilassa, durante le vacanze, ritornano i fantasmi e i mostri più brutti. Solo grazie alla danza ho ritrovato la positività“. L’intervista completa di Gessica sarà sul numero in edicola questa settimana; era il 10 gennaio 2017 quando Gessica è stata aggredita a colpi di acido dal suo ex fidanzato. Per lei l’esperienza a Ballando con le stelle è stata importantissima tanto che il ballo le è entrato nel sangue. E oggi racconta quello che sta facendo nel mondo della danza: “Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile. Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza. Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso».

Non poteva non arrivare anche un commento sulla presunta relazione con Stefano Oradei che è stato suo maestro a Ballando ( ma che non era libero essendo impegnato all’epoca con Veera Kinnunen). Gessica per la prima volta commenta le voci che sono circolate nelle passate settimane: “La storia con il mio maestro Stefano Oradei durante “Ballando”? Falsa: è una delle tante fake news che circolano online, pensi che dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola“.