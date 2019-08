Stefano Oradei e Gessica Notaro un flirt a Ballando ?E’ Veera la donna tradita? Dandolo lancia la bomba

Chi lo avrebbe mai detto che il gossip dell’estate avrebbe coinvolto alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle? Da Dagospia ( che riprende un articolo di Oggi) arriva una vera e propria bomba che coinvolge Stefano Oradei. In questi giorni il maestro di Ballando con le stelle riceve sui social, la solidarietà di tutte le persone che pensano che la sua ex Veera Kinnunen, lo abbia tradito. Non solo, molte le critiche arrivate a Milly Carlucci per il fatto che, in diretta televisiva, abbia “umiliato” Oradei per le scenate di gelosia e non solo. La conduttrice ha persino rilasciato una intervista per far capire in modo esplicito che Oradei non si era fermato solo a una piazzata davanti a un locale pubblico ma che era andato oltre e lei non lo poteva accettare…Insomma questa storia divide l’opinione pubblica ma, mentre Oradei tace, e Veera e Dani Osvaldo si godono la loro vita di coppia, arriva la bomba.

Alberto Dandolo da Dagospia, che rilancia una anteprima di Oggi, lancia una accusa ben precisa. Pare infatti che Stefano non sia il buono della situazione e che in passato qualcuno, per coprire una delle concorrenti di Ballando aveva messo a tacere delle voci su un presunto tradimento. Dandolo fa nomi e cognomi: la persona che avrebbe avuto un flirt con Stefano Oradei sarebbe Jessica Notaro, sua compagnia di pista, nella passata edizione di Ballando con le stelle.

STEFANO ORADEI AVEVA TRADITO VEERA KINNUNEN CON GESSICA NOTARO?

Ed ecco cosa si legge su Oggi:

… Nelle ultime ore sta con insistenza circolando una nuova voce che racconta di un rapporto tra Veera e Stefano già in profonda crisi da lungo tempo. Si sussurra infatti che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen, proprio durante la messa in onda delle puntate di Ballando con le stelle, maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro, ai tempi concorrente dello show di Rai 1 e compagna di ballo di Oradei. Si mormora che la questione rimase privata e fu risolta nell’intimità delle pareti domestiche.



E ancora:

Ma i soliti ben informati sostengono che al Foro Italico ( location in cui va in onda il programma ndr), a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero. Si preferì, dicono, però far cadere un fitto silenzio sulla faccenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne.

E sarebbe proprio l’omertà intorno a questa vicenda a far discutere, visto che in quel caso, la Carlucci, non prese posizione. Ma la conduttrice lo ha ribadito anche nella sua ultima intervista che citavamo in precedenza: lei non ha voluto affrontare la questione con Oradei per la sua gelosia e la possibilità che Veera stesse con Osvaldo. La Carlucci ha preso la cosa in mano perchè Stefano si era comportato male con Veera mettendo anche in imbarazzo tutta la produzione. E forse, proprio perchè era la seconda volta che in qualche modo sgarrava, la conduttrice ha deciso di farlo pubblicamente.