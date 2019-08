Chiara Nasti ricoverata, fan preoccupati: come sta ora

Appena qualche giorno fa, la nota influencer Chiara Nasti ha annunciato al suo esercito di followers il suo malore. La sorella di Angela si trovava in vacanza nella bella Sardegna quando non si è sentita per niente bene. “Stanotte mi sono sentita malissimo, sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa” sono state le parole di Chiara Nasti che ha voluto raccontare quanto successo. “Quindi stanotte mi sono sentita completamente male e sono corsa al pronto soccorso, dove mi hanno fatto le flebo e sono stata benissimo” ha poi continuato a spiegare l’influencer con tanto di ig stories dove si nota chiaramente la flebo. Ma il racconto di Chiara Nasti non è finito qui.

Chiara Nasti è finita all’ospedale dopo un malore: che cosa ha avuto la nota influencer? Come sta ora?

“La cosa più angosciante di tutto è che prima di questi tre giorni sono stata per quattro giorni con queste strane pulsazioni alla testa, nono so come spiegarlo. Erano tipo scosse elettriche poi è arrivato il mal di stomaco e mi sono preoccupata” ha così spiegato Chiara Nasti ai suoi fan presenti sui social network. La presenza di Chiara Nasti in ospedale e lo stesso suo racconto ha chiaramente destato della preoccupazione tra i suoi followers di Instagram. Subito, infatti, l’esercito di fan della sorella di Angela, la ex tronista di Uomini e Donne, sono accorsi sul profilo di Chiara per cercare di dimostrare alla giovane tutto il loro affetto. E allora come sta adesso la nota e amata influencer Chiara Nasti? Continuate a leggere per scoprirlo.

Chiara Nasti dopo il malore prosegue la vacanza estiva: ecco come sta ora

“Ora sto bene e speriamo non mi succeda altro!” è con queste parole che Chiara Nasti ha provato a tranquillizzare tutti i suoi fan sui social network. Tutto è bene quel che finisce bene insomma. E, infatti, dopo il malore Chiara Nasti non ha certo deciso di concludere la sua vacanza estiva, altroché. Dopo essere uscita dall’ospedale, la bella Chiara sembra essere tornata in forma mostrandosi in posa su una barca tra il mare di Porto Cervo. Non solo, con lei era presente anche Ugo Abbamonte. La loro storia d’amore sembrava essere finita eppure i due sono stati fotografati nuovamente insieme in Sardegna. Un grande ritorno di fiamma dopo la grande preoccupazione? Chi lo sa. Certo è che adesso la nota influencer ha già cambiato tappa. Nelle sue ig stories Chiara Nasti mostra, infatti, ai suoi tanti followers che e si è diretta all’Isola di Ischia. Le vacanze estive di Chiara proseguono, dunque, e la sua salute sembra essere migliorata.

