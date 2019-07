Chiara Nasti, parla l’ex: “Ci siamo lasciati anche se è stato difficile”

Chiara Nasti è ufficialmente tornata single! La sua relazione con Ugo Maria Abbamonte aveva appassionato tutti i suoi followers su Instagram eppure la favola sembra essere davvero finita. Anche l’ormai ex fidanzato di Chiara Nasti ha deciso di chiarire la situazione al popolo del web. “Io e Chiara abbiamo avuto una relazione incredibile dall’inizio alla fine. E’ stata un’avventura vera e propria con un amore folle che ci ha legati in un modo che difficilmente proverò in futuro” ha così cominciato Ugo Abbamonte nelle sue storie Instagram. “Ci siamo lasciati anche se è stato difficile capirlo e accettarlo perché questo sentimento così forte non faceva che creare problemi che di volta in volta ci toccava risolvere, logorando il nostro rapporto“ ha spiegato l’ex fidanzato di Chiara Nasti. E pensare che Chiara aveva anche lasciato l’Isola dei famosi per la mancanza del suo fidanzato…A quanto pare però, non era l’uomo della sua vita…

Chiara Nasti e il suo fidanzato si sono lasciati ma lui ha solo parole di rispetto: ecco cosa dice

“Non c’è MAI e dico MAI stato niente sotto se non questo. Ci siamo rispettati dall’inizio alla fine della nostra relazione, nonostante scleri e grandi incazzature non ci siamo mai mancati di rispetto avvicinandoci o cercando altre persone” ha affermato ancora il ragazzo. “Chiara è una persona incredibile sotto tutti i punti di vista, è unica, e le voglio un bene che a parole non saprei spiegare. Voglio e pretendo rispetto per un sentimento con la S maiuscola che due ragazzi a 20 anni sono riusciti a provare e che in modo diverso provano ancora“ ha proseguito Ugo Maria Abbamonte con delle parole di profonda stima e rispetto nei confronti di Chiara Nasti e della loro storia insieme.

Chiara Nasti ufficialmente single ma c’è già un nuovo gossip: flirt con un calciatore?

Lo sappiamo già da qualche giorno ormai: Chiara Nasti è tornata single. Dopo le conferme arrivate anche dal suo ex fidanzato è tutto più che ufficiale. Ma siamo sicuri che l’influencer sia davvero sola? Secondo alcuni rumors, infatti, la bella Chiara Nasti si starebbe vedendo con un calciatore. Si tratterebbe, nel dettaglio, di un difensore della squadra del Torino. Sarà vero? Staremo a vedere. Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti!

