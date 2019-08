Venezia 76, Alessandra Mastronardi e Melissa Satta sorprendono con abiti maschili (FOTO)

Prosegue la Mostra del Cinema di Venezia 2019 e i riflettori sono tutti puntati sul red carpet che, in questi giorni, sta vedendo sfilare tantissime star internazionali. Certo è che sul tappeto rosso la prima cosa che si fa notare sono gli abiti indossati. Questa volta concentriamoci su Alessandra Mastronardi, la madrina di Venezia 76, e su Melissa Satta. Cosa avranno mai in comune queste due bellissime donne? Lo stile scelto per calcare il prestigioso red carpet di Venezia. Gli abiti indossati dall’attrice e dalla showgirl, infatti, non sono certo passati inosservati, anzi hanno animato anche il web tra critiche e complimenti. Andiamo subito a vedere i loro look allora!

Alessandra Mastronardi e Melissa Satta, look maschile per il terzo red carpet: ecco le foto dei loro vestiti direttamente da Venezia

Alessandra Mastronardi e Melissa Satta sorprendono alla Mostra del Cinema di Venezia con il loro look ‘maschile’. Siamo al terzo red carpet e l’attrice stupisce ancora. La bellissima Alessandra Mastronardi ha scelto di indossare, infatti, un tuxedo scuro ma molto elegante di Brioni abbinato ad una camicetta bianca e tacchi alti. Capelli legati questa volta per la madrina di Venezia 76 che, anche in questa occasione, mostra tutta la sua eleganza sul red carpet. Certo è che la Mastronardi sembra proprio non essere l’unica ad aver scelto un abito maschile. Ed ecco Melissa Satta che però osa di più. Dal suo Manila Grace, infatti, si nota subito la scollatura che mette in evidenza il reggiseno. Anche lei capelli legati, tacchi alti e grandi orecchini a impreziosire il suo bel viso. Vi lasciamo, qui di seguito, alcune delle foto delle due bellissime donne sul red carpet:

Venezia 76, Mastronardi e Satta dividono per il loro look: tra chi critica e chi apprezza, spunta anche il commento di Boateng

Sicuramente i look scelti da Alessandra Mastronardi e Melissa Satta hanno sorpreso un po’ tutti ma d’altronde quanto è noioso essere scontanti? Le due bellissime donne stanno dividendo il popolo del web in queste ultime ore. C’è chi avrebbe preferito vedere Alessandra e Melissa con un lungo abito e chi riempie di complimenti la Mastronardi e la Satta per il loro osare che ha dimostrato ancora un volta la loro incredibile eleganza e bellezza. Due donne molto diverse tra loro che sicuramente hanno conquistato gli occhi di tutti i presenti a Venezia 76, non loro per il loro look, ma anche per i loro bellissimi sorrisi. Anche Kevin Prince Boateng ha utilizzato i social per dire la sua. E come poteva non fare i complimenti alla sua Melissa? Il noto calciatore ha pubblicato una ig stories con la foto della Satta sul red carpet affermando di essere orgoglioso di lei.

E noi, a questo punto, lo chiediamo a voi: cosa ne pensate dei look scelti da Alessandra Mastronardi e Melissa Satta per il red carpet di Venezia? Chi vi è piaciuta di più tra le due? Fateci sapere il vostro parere nei commenti.