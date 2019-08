Alessandra Mastronardi sceglie il giallo e Gucci per la seconda giornata a Venezia (FOTO)

Alessandra Mastronardi mette tutti d’accordo alla Mostra del Cinema di Venezia. La bellissima attrice, durante la seconda serata di ieri giovedì 29 agosto, ha sfilato sul red carpet con un abito lungo e di un giallo tendente allo zafferano. La madrina di Venezia 76 ha sorpreso tutti con colore, balze, volant e scollo a v ma non solo. Ecco un pipistrello che arricchisce la cintura e che richiama le decorazioni floreali nere sul collo, e lo strascico. Un look certamente diverso da quello che in molti si aspettavano, con tutta probabilità. Senz’altro però Alessandra è riuscita a conquistare tutti e non solo per il suo bellissimo e particolare abito di Gucci ma anche per il suo sorriso sincero e contagioso. Curiosi di scoprire il look Gucci indossato da Alessandra Mastronardi a Venezia 76? Continuate a scorrere per vedere le foto allora.

Alessandra Mastronardi madrina di Venezia 76: ecco le foto del suo look direttamente dalla seconda serata del red carpet

E allora vediamola subito la bellissima Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019 con il suo bellissimo abito giallo firmato Gucci, i capelli sciolti e il suo sorriso contagioso. Ecco qui di seguito alcuni degli scatti alla madrina di Venezia 76 durante la seconda serata sul tappeto rosso:

Alessandra Mastronardi convince tutti alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 con femminilità, sorrisi e semplicità

Alessandra Mastronardi continua a raccogliere complimenti. Lei che è diventata nota al pubblico italiano per la sua parte nella serie tv I Cesaroni, nel ruolo di Eva, adesso è la madrina di uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo. Apprezzata dal pubblico per la sua femminilità e la sua semplicità, Alessandra Mastronardi ha regalato sorrisi a tutti durante uno degli eventi più importanti della sua carriera e anche della sua vita. E lo merita tutto. E voi che cosa ne pensate del secondo look scelto dall’attrice per la Mostra del Cinema di Venezia? Vi piace Alessandra Mastronardi? Fatecelo sapere tra i nostri commenti.