Marco Bianchi fa coming out e parla del suo difficile passato da bambino: “Non mi vergogno”

Questa mattina è stata pubblica sul Corriere della sera, una bella e lunga intervista a Marco Bianchi nella quale per la prima volta lo chef parla della sua omosessualità. E’ il suo coming out e ha affidato questa “confessione” a Candida Morvillo, la giornalista che lo ha intervistato. Poi dai social ha anche commentato quelle che sono state le sue dichiarazioni, scrivendo. “Non mi vergogno di tutto questo“. Marco, nella sua intervista ha spiegato come ha raccontato a sua moglie di aver scoperto di essere gay, o forse lo ha sempre saputo, ma non aveva trovato la forza di ammetterlo. Ha spiegato il percorso che lui e sua moglie hanno dovuto fare per parlare alla loro bambina di come la famiglia sarebbe cambiata. E per la prima volta ha anche rivelato di avere un compagno, Luca, con il quale ha ritrovato la serenità ( qui le foto della vacanza insieme in Salento) . E dai social ha voluto pubblicare anche una confessione molto particolare.

MARCO BIANCHI SUI SOCIAL DOPO IL COMING OUT: LA SUA CONFESSIONE

Ed ecco che cosa ha scritto su Insgtagram dopo poche ore dall’uscita della sua intervista sul Corriere della sera:

“Ho il sederotto pieno, mi pizzicano tettine e pisellino nell’ora di educazione fisica in spogliatoio. Piango di nascosto, prova a spiegare il disagio ma nulla. Gioco con le barbie, cucino, stiro, sono un gran mammone. Non sopporto il gioco al pallone, le parolacce e non ho mai alzato le mani a nessuno...” ha scritto Marco sul suo profilo Instagram.

Una confessione molto toccante che come potrete immaginare sta dividendo. Sarebbe ipocrita dire che la notizia della sua omosessualità sia stata accolta con pioggia di commenti favorevoli. Immaginiamo del resto, che Marco se lo aspettasse anche perchè quando ci sono di mezzo dei bambini, la reazione di chi non vive la situazione in prima persona, non è sempre favorevole e comprensiva verso chi ha scelto un’altra strada.

In ogni caso lo chef ha poi ringraziato anche tutte le persone che hanno compreso la sua situazione e che lo stanno travolgendo di messaggi, belle parole e confidenze.

