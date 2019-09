Marco Bianchi e Luca Guidara vacanza salentina per la coppia (FOTO)

Non avrà sorpreso la notizia che oggi potrete leggere sul Corriere della sera, relativa al coming out di Marco Bianchi, tutte le persone che seguono lo chef da tempo. Marco infatti condivide molto della sua vita sui social e, anche se pubblicamente non aveva mai parlato della sua storia con Luca Guidara, non si è mai nascosto, anzi. I due pubblicano spesso foto insieme e raccontano della loro vita: tra le ultime stories di Marco su Instagram, ad esempio, vediamo il ritorno a casa dopo la vacanza trascorsa con Luca in Salento, e la sistemazione degli acquisti! Sul profilo di Luca invece, possiamo vedere molte foto che lo ritraggono sorridente e felice al fianco di Marco.

Il food blogger però ha parlato della sua omosessualità per la prima volta nell’intervista per il Corriere della sera a firma di Candida Morvillo, rivelando come è cambiata la sua vita da quando ha lasciato sua moglie e ha dovuto spiegare alla sua bambina che amava un’altra persona. Non è stato facile, un vero terremoto ha sconvolto la vita di tutti, ma Marco ha capito che era necessario.

MARCO BIANCHI E LUCA GUIDARA: VACANZE SALENTINE PER LA COPPIA

Marco ha rivelato che grazi a Luca ha capito di poter essere di nuovo felice. Della sua storia con Luca parla anche nel nuovo libro che sta per uscire.

Il gusto della felicità, esce il 5 settembre per HarperCollins ed è il bilancio di una vita in 50 ricette, oltre che l’occasione per dedicare una «rainbow cake», una torta arcobaleno, «a Luca». Luca è il «coach dell’ordine» e influencer, l’uomo che l’ha fatto sentire, infine, «completo e totalmente felice», si legge sul Corriere della Sera. Nel libro, Marco racconta per la prima volta la sua esperienza, «per mettere a tacere», dice, «commenti poco piacevoli che mi arrivano e far capire tutti che possiamo voltare pagina».

Ferragosto in famiglia per i due

Un amore che va a gonfie vele quindi! E sui social potrete seguire questa bellissima storia d’amore ma non solo…

