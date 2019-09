Il coming out di Marco Bianchi: “Sono gay, l’ho detto a mia moglie e a mia figlia”

Dalle pagine del Corriere della sera arriva una lunga intervista a Marco Bianchi amatissimo volto televisivo ma non solo. Marco è stato uno chef de La prova del cuoco, di Detto Fatto ed è tra i food blogger più seguiti sui social. Oggi però dalle pagine del Corriere arriva il suo coming out. Marco infatti sceglie di raccontare quello che ha provato sin da quando era bambino e rivela di essere gay. Un coming out a tutti gli effetti visto che Marco è sposato e ha una figlia. Oggi però decide di raccontare come è stata la sua vita e come è adesso la sua vita e quali consapevolezze lo hanno portato, dopo tanto tempo, a questo coming out.

LA NUOVA VITA DI MARCO BIANCHI: ADESSO HA UN COMPAGNO ED E’ REALMENTE FELICE

Le parole di Marco Bianchi nella sua intervista al Corriere della sera:

Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di strumenti, in una periferia di Milano, e che forse sentiva di avere in casa un Marco gay, ma trovava più facile istradarmi in una vita da eterosessuale .

Sposato dal 2010 con la sua storica fidanzata, una bambina di 4 anni, un grande successo nel mondo della comunicazione. Marco sembrava aver davvero trovato tutti i tasselli di un puzzle chiamato vita perfetta. Ma a quanto pare mancava qualcosa. La sua felicità non era completa, non era la sua vita quella che stava vivendo. Oggi, che sta per compiere 41 anni, decide di voltare pagina.

GUARDA QUI LE FOTO DI LUCA GUIDARA IL COMPAGNO DI MARCO BIANCHI

Marco ha inoltre dichiarato pubblicamente di avere un compagno, Luca del quale si è follemente innamorato. Quando Candida Morvillo gli chiede come ha capito che c’era qualcosa che non andava nella sua vita, Marco ha spiegato che i viaggi sono stati rivelatori. Aveva molto tempo per stare da solo e riflettere e ha capito che avrebbe dovuto cambiare.

Così una sera in casa, sul divano, ha trovato il coraggio di dire tutto a sua moglie. E’ stato un terremoto, ha spiegato Marco, perchè tutto il sogno di una vita si frantumava. Ma aveva bisogno di farlo.

E poi la confessione alla sua piccola. Ecco come ha raccontato alla bambina quello che stava succedendo nelle loro vite:

Io voglio tanto bene a mamma e sei nata tu, ma ho scoperto che il mio cuore batte più forte con Luca accanto. Prima, batteva forte, ora batte a mille”. Lei è una bimba straordinaria, solare, e l’ha accettato con naturalezza. Dopo un primo incontro finto-causale con lui, l’ha visto per un gelato, una pizza e, ora, è il “suo” Luca. E, ora, io so che una seconda vita esiste

