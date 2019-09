Venezia 76: da Caterina Balivo a Michelle Hunziker, tutti gli ultimi look (FOTO)

La Mostra del Cinema di Venezia ci ha regalato davvero moltissime emozioni quest’anno come pure tanti red carpet. Abbiamo visto sfilare sul tappeto rosso di Venezia 76 molte delle star più amate del mondo del cinema ma anche della tv e della musica. Abbiamo visto davvero molti look, chi ha osato, chi ha sorpreso, chi ha incantato. Quali abiti avranno deciso di indossare le star per l’ultimo red carpet? Partiamo subito con Caterina Balivo, una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Apprezzata anche a Venezia 76, come confermano i commenti sul web. La splendida conduttrice è arrivata insieme a suo marito, indossando un abito nero con scollatura riuscendo davvero a conquistare tutti con eleganza e semplicità.

Michelle Hunziker scintillante più che mai a Venezia 76: le foto dal red carpet, c’è pure la Mastronardi

E a proposito di conduttrici amatissime ecco anche Michelle Hunziker. La bellissima svizzera ha fatto tenere gli occhi dei presenti tutti puntati su di lei. Michelle ha sorpreso e incantato a Venezia 76 con un abito scintillante color ghiaccio e con uno spacco. Capelli ben raccolti e il suo solito sorriso di sempre hanno davvero conquistato i presenti a Venezia. Ma come potremmo non parlare anche di Alessandra Mastronardi? La madrina ha mostrato dei look davvero molto diversi l’uno dall’altro per Venezia 76 ma mantenendo la sua eleganza e femminilità durante ogni red carpet. Cosa avrà scelto per l’ultima serata? Un Alberta Ferretti bianco che mette in risalto il suo bellissimo sorriso e un trucco semplice ma perfetto. Sicuramente uno dei look più apprezzati.

Venezia 76: Caterina Balivo, Alessandra Mastronardi e Michelle Hunziker conquistano davvero tutti con eleganza e semplicità

Secondo il popolo del web sono proprio Caterina Balivo, Michelle Hunziker e Alessandra Mastronardi le più belle a Venezia 76. Le tre bellissime donne sono state tra le più apprezzate del red carpet. Look sicuramente molto differenti tra di loro ma pensati apposta per risaltare le loro bellezze fisiche ma non solo. Quello che probabilmente ha colpito di più il pubblico è stata la naturalezza, l’umiltà, l’eleganza, il sorriso sempre presente a fare la vera differenza. E voi che avete amato di più?