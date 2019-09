Chiara Ferragni sceglie Dior per il suo red Carpet a Venezia ed è emozionatissima (FOTO)

Questa volta l’arrivo di Chiara Ferragni a Venezia ha un sapore diverso. E lei lo sa bene. In diverse occasioni ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia ma quest’anno è lei a essere protagonista. Con il film che racconta parte della sua vita, Chiara arriva a Venezia per guardare, questa volta insieme anche a chi dovrà criticare, nel bene o nel male, il suo Chiara Ferragni-Unposted ! E non poteva non scegliere Dior, un abito di Maria Grazia Chiuri per il suo red carpet. Colei che ha disegnato gli abiti delle nozze di Chiara e che avrà di certo un posto speciale anche nel documentario al cinema nelle prossime settimane. Un abito da principessa ma con una particolarità, il colore blu scuro, quasi nero, che di solito non si abbina alle favole ma fa pensare ad altro.

La tendenza di questa mostra di Venezia ci porta agli abiti pieni di sbrilluccichio, e anche Chiara non poteva essere da meno, visto che lei è la regina delle tendenze. E anche nella scelta dei materiali siamo sull’onda del tulle e della morbidezza che si è vista in questi giorni.

Un tripudio di tulle e luce dalla gonna ampia e vaporosa, con una scollatura profonda ma assolutamente non volgare e la schiena scoperta. La foto pubblicata a Portofino con Fedez che tanto ha fatto discutere resta un lontano ricordo. In queste occasioni Chiara sa essere regina di stile e ha indossato forse l’abito più bello visto in questo Festival del Cinema di Venezia. Del resto quando si punta su Dior, non si può andare che sul sicuro. L’abito è stato disegnato per Chiara, su Grazia si possono ammirare anche i bozzetti elaborati dalla grandissima Maria Grazia Chiuri, che ha davvero le mani d’oro.