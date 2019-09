Benedetta Parodi super sexy al party di Discovery Channel (FOTO)

Benedetta Parodi è stata presente al party di Discovery Channel. Lei è, senza alcun dubbio, una delle donne più amate della tv italiana ed è riuscita a conquistare il pubblico televisivo con bellezza, semplicità e, ovviamente, buona cucina. Da poco tempo è ritornata al comando della nuova stagione di Bake Off Italia, su Real Time appassionando tutti gli amanti dei dolci e gli appassionati dei fornelli. La Parodi però ha incantato anche i presenti al party di Discovery Channel con la sua bellezza ed eleganza. Curiosi di vedere come si è presentata la conduttrice di Bake Off Italia? Continuate pure a scorrere per vedere le foto.

Benedetta Parodi mette sempre d’accordo tutti, pure Cristina: ecco le ultime foto della sua eleganza al party di Discovery Channel

Benedetta Parodi ha pubblicato delle foto direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram per poter mostrare a tutti i suoi followes il look scelto per il party di Discovery. Zia Bene sembra più in forma che mai e il suo raggiante sorriso lo conferma. Eccola con i capelli sciolti e un vestitino nero mono spalla. I commenti dei fan sul social network sono tutti positivi. “Tre figli, 40 anni già belli e compiuti e un fisico che manco le 20enni” scrive una sua followers. “Bella… solare e mai finta! Un esempio da seguire” si legge ancora tra i commenti. E sempre tra i commenti spunta quello della sorella Cristina Parodi che si complimenta con lei. Ma ecco subito per voi le foto del look della bellissima Benedetta Parodi:

Benedetta Parodi impegnata con Bake Off Italia ma su Domenica In dice…

Mentre Benedetta Parodi è impegnata con la conduzione di Bake Off Italia, pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista dove ha parlato di Domenica In affermando di aver cancellato subito quel periodo della sua vita così come anche tutte le polemiche che hanno visto la conduttrice come protagonista. Intanto la bella Benedetta vi aspetta con i fornelli e i dolci di Bake Off Italia su Real Time questa sera venerdì 6 settembre a partire dalle ore 21.10. E voi la seguirete?