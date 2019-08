Benedetta Parodi torna a parlare di Domenica IN: ha rimosso tutto quel periodo dalla sua testa

A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2019 di Bake Off Italia, Benedetta Parodi ha rilasciato una intervista per Il Giornale dove parla del suo prossimo impegno in tv. Ma ad attirare l’attenzione dei lettori, sono state anche le dichiarazioni fatte in merito alla sua partecipazione a Domenica IN, al fianco di sua sorella Cristina Parodi. Una edizione rinnovata quella della domenica delle due Parodi che però non è piaciuta al pubblico di Rai 1. E forse la colpa è stata data proprio a Benedetta che, come abbiamo ribadito in più occasioni, a nostro modesto avviso non era la responsabile del mancato successo del programma. In ogni caso Benedetta, durante quell’edizione di Domenica IN, nonostante il ridimensionamento del suo ruolo, non ha molto parlato di quello che era successo, probabilmente anche nel rispetto di sua sorella Cristina. Oggi che sono passati due anni, può però rivelare quello che ha provato in quella occasione.

BENEDETTA PARODI TORNA A PARLARE DI DOMENICA IN: ESPERIENZA DA DIMENTICARE

Nella sua intervista per Il Giornale, la Parodi ha quindi raccontato quello che è successo.

“Può succedere che un programma vada bene e un altro male . Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato”.

Già in un’altra intervista, la Parodi aveva inoltre detto che la mancanza dei suoi figli era la cosa che più la preoccupava. “Al di là del programma che non poteva essere giusto per me, ma la fatica di stare lontano da casa… Io sono chioccia, io morivo all’idea che la mia famiglia fosse in quella cucina, in quella casa… e che io invece fossi in un albergo. Non riesco a stare lontana da casa e dai miei figli”.

E lo ribadisce anche nella sua intervista per Il Giornale: tra le poche cose che ricorda di quel periodo il fatto che la domenica non potesse stare con i suoi figli.